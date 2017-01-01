Від бою з українцем Дерев'янченком відмовився небитий американець

Деметріус Ендред в останній момент відмовився від поєдинку

Згідно зі словами Кіта Конноллі, менеджера небитого проспекта середньої ваги (до 72,6 кг) Сергія Дерев'янченка (11-0, 9 КО), 16 грудня у Канаді в андеркарді чемпіонського поєдинку між володарем титулу WBO Біллі Джо Сондерсом (25-0, 12 КО ) і місцевим претендентом Давідом Лем'є (38-3, 33 КО) планувався виступ українця. Суперником повинен був стати



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Сергій Дерев'янченко

Деметріус Ендред в останній момент відмовився від поєдинку

Згідно зі словами Кіта Конноллі, менеджера небитого проспекта середньої ваги (до 72,6 кг) Сергія Дерев'янченка (11-0, 9 КО), 16 грудня у Канаді в андеркарді чемпіонського поєдинку між володарем титулу WBO Біллі Джо Сондерсом (25-0, 12 КО ) і місцевим претендентом Давідом Лем'є (38-3, 33 КО) планувався виступ українця.

Суперником повинен був стати також небитий боксер із США, раніше чемпіон світу у першій середній вазі (до 69,9 кг) Деметріус Ендред (25-0, 16 КО).

Ендред послався на брак часу для повноцінної підготовки до бою.

«Ми були буквально у міліметрах від угоди, погодили всі деталі. Від команди Ендреда ми отримали звістку про те, що сам боксер згоден на бій. Але потім, буквально в останню секунду, він відмовився, посилаючись на те, що йому не вистачить часу на підготовку», - сказав Конноллі.

Менеджер тонко натякає, що причина відмови Ендреда в іншому.

«Я одного не розумію. Якщо переговори починаються за сім тижнів до бою. Це ж сила-силенна часу. Якщо ти плануєш битися, то негайно починаєш підготовку. Він роками повторює мантру, що є таким бійцем світу, якого всі уникають. Але потім включає задню, як тільки на радарі з'являється справжній небезпечний суперник», - зауважив він.

Проте, Конноллі дає зрозуміти, що поєдинок проти Ендреда як і раніше цікавий Дерев'янченку.

«Незважаючи на те, що сталося, Сергій все одно хотів би побитися з ним у першому кварталі 2018 року. Сергій готовий до бою з будь-яким топ-середньоваговиком світу. На відміну від інших бійців, Сергій не буде нікого уникати», - додав він.

Нагадаємо, Сергій Дерев'янченко є обов'язковим претендентом за версією IBF.

Джерело: vringe.com