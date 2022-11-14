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Відомий боєць змішаних єдиноборств помер від рідкісного захворювання

Юрій Лящук
glavcom.ua
Відомий боєць змішаних єдиноборств помер від рідкісного захворювання
Ентоні Джонсону було лише 38 років
фото з відкритих джерел

Причиною смерті стала відмова у роботі органів

Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі американець Ентоні Джонсон пішов із життя у віці 38 років. За словами лікарів, причиною смерті стала відмова у роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми, повідомляє видання Yahoo Sports.

Ентоні Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. У травні 2015-го Ентоні вперше провів поєдинок за титул організації, зазнавши поразки від Даніеля Корм’є. Реванш між ними відбувся за два роки, і Корм’є знову здобув перемогу.

Неходжкінськими лімфомами називають злоякісні ураження лімфатичної системи. Це група онкологічних захворювань, що відрізняються між собою за ступенем злоякісності, швидкістю розвитку пухлинного процесу та наявною симптоматикою.

Раніше повідомлялось, що російський боєць помер у віці 33 років.

Нагадаємо, 30 жовтня завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.

Раніше повідомлялось, що навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал.

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Теги: UFC рак смерть

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