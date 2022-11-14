Відомий боєць змішаних єдиноборств помер від рідкісного захворювання
Причиною смерті стала відмова у роботі органів
Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі американець Ентоні Джонсон пішов із життя у віці 38 років. За словами лікарів, причиною смерті стала відмова у роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми, повідомляє видання Yahoo Sports.
Ентоні Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. У травні 2015-го Ентоні вперше провів поєдинок за титул організації, зазнавши поразки від Даніеля Корм’є. Реванш між ними відбувся за два роки, і Корм’є знову здобув перемогу.
Раніше повідомлялось, що російський боєць помер у віці 33 років.
Нагадаємо, 30 жовтня завершився вечір боксу в Нью-Йорку, в якому Василь Ломаченко переміг Джемейна Ортіса. Поєдинок тривав 12 раундів, після яких усі судді віддали перемогу українцеві.
Раніше повідомлялось, що навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал.
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