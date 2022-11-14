Відомий боєць змішаних єдиноборств помер від рідкісного захворювання

Ентоні Джонсону було лише 38 років

Причиною смерті стала відмова у роботі органів

Колишній претендент на чемпіонський титул UFC у напівважкій вазі американець Ентоні Джонсон пішов із життя у віці 38 років. За словами лікарів, причиною смерті стала відмова у роботі органів на тлі неходжкінської лімфоми, повідомляє видання Yahoo Sports.

Ентоні Джонсон дебютував у UFC влітку 2007 року. У травні 2015-го Ентоні вперше провів поєдинок за титул організації, зазнавши поразки від Даніеля Корм’є. Реванш між ними відбувся за два роки, і Корм’є знову здобув перемогу.

Неходжкінськими лімфомами називають злоякісні ураження лімфатичної системи. Це група онкологічних захворювань, що відрізняються між собою за ступенем злоякісності, швидкістю розвитку пухлинного процесу та наявною симптоматикою.

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