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Всесвітня боксерська рада викинула російських бійців зі світових рейтингів

Юрій Лящук
glavcom.ua
Всесвітня боксерська рада викинула російських бійців зі світових рейтингів
Росіянин Бетербієв володіє поясом WBC
фото з відкритих джерел

Російські громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона Всесвітньої боксерської ради (WBC)

Президент Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман оголосив про виключення російських і білоруських спортсменів із рейтингів організації. Про це повідомляє «РИА Новости».

«Усіх боксерів із Росії та Білорусі прибрали з рейтингів WBC. Організація не буде санкціонувати бої в цих двох країнах. Їхні громадяни не зможуть змагатися за титул чемпіона WBC», – заявив Сулейман.

Нагадаємо, на поточний момент у рейтингах WBC перебувають кілька російських боксерів.

Артур Бетербієв, який також має громадянство Канади, володіє поясом чемпіона світу за версією WBC у напівважкій вазі. Олексій Папін посідає перше місце в рейтингу WBC у першій важкій вазі, Євген Романов йде на першій сходинці в проміжній вазі.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

Раніше Ентоні Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України.

Нагадаємо, навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал.

Також Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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Теги: росія бокс санкції WBC

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