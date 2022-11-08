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Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Джошуа виклав спільне фото з російським боксером, який хоче воювати проти України
Обидва приїхали на бій росіянина Дмитра Бівола
фото з відкритих джерел

Британець Джошуа зустрів Проводнікова на пляжі в Абу-Дабі (ОАЕ)

Британський боксер Ентоні Джошуа виклав фото з росіянином Русланом Проводніковим, який заявив, що готовий воювати проти України. Про це повідомляє Luckypunch.net в Instagram.

Джошуа сфотографувався з Проводніковим на пляжі в Абу-Дабі (ОАЕ), куди вони обидва приїхали на бій росіянина Дмитра Бівола проти мексиканця Хільберто Раміреса, який відбувся 5 листопада.

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Допис, поширений Luckypunch.net (@luckypunchnet)

Проводніков 4 жовтня заявив, що він відвідав військкомат і готовий їхати на війну проти України. 

«Ми часто говоримо про патріотизм. Часто говоримо про любов до батьківщини. І ця ситуація може показати, хто з нас любить свою батьківщину. Я вранці забіг у військкомат. Хочу сказати, що я готовий. Я був одним з перших, хто прийшов. Чесно скажу, мені страшно теж. Невідомість лякає. Але діяти треба тоді, коли дуже страшно», – сказав Проводніков.

До слова, чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик британець Ентоні Джошуа зустрілися 21 серпня у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика. Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівській Аравії.

Нагадаємо, навколо фото Усика з російським боксером розгорівся гучний скандал.

Раніше Всесвітня боксерська організація (WBO) визнала українця Олександра Усика боксером року.

Нагадаємо, наприкінці березня будинок Усика під Києвом захопили російські окупанти. На ділянці, що належить титулованому боксеру, ворог розташував бронетехніку.

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Теги: бокс війна Ентоні Джошуа росіяни

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