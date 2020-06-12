Видатна норвезька лижниця покращила на 40 секунд біговий рекорд і закріпилася в збірній з легкої атлетики

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Терезе Йогауґ серйозно налаштувалася на легкоатлетичні вершини Фото - Instagram Терези Йогауґ

Терезе Йогауґ вразила на перших посткоронавірусних змаганнях

31-річна норвежка Терезе Йогауґ вважається однією з найкращих лижниць сучасності. Вона – олімпійська чемпіонка Ванкувера-2010 в естафеті, десятиразова чемпіонка світу, володарка трьох Великих 13-ти Малих кришталевих глобусів переможниці Кубка світу в загальному заліку та за підсумками окремих видів. Виграла б ще більше, але у 2016-2018 роках відбувала допінгову дискваліфікацію.

У незакінченому сезоні-2019/2020 Терезе лідирувала і отримала достроково Великий і чотири з шести Малих глобусів.

Терезу Йогауґ у такому образі бачити звичніше

Поряд із тим нещодавно Йогауґ спробувала себе в легкій атлетиці. Ще до карантину Терезе стала чемпіонкою Норвегії з бігу на 10 000 метрів і мала представляти своє країну на чемпіонаті Європи, який мав відбутися влітку в Парижі. Проте через пандемію коронавірусу змагання скасували.

Вчора, 11 червня, в норвезькій столиці Осло відбулися перші великі офіційні міжнародні змагання з легкої атлетики літнього сезону-2020. Старти із назвою «Неможливі гри» - це правонаступник етапу «Діамантової ліги», який також був запланований на 11 червня, але скасований через поширення в світі Covid-19.

Йогауґ бігла на дистанції 10 000 метрів одна і покращила особистий рекорд відразу на 40 секунд. Вона здолала 10 кілометрів за 31 хвилину, 40,67 секунди.

Звісно, до топових результатів Терезі ще далеко. Для розуміння: нідерландка Сіфан Гассан виграла чемпіонат світу-2019 з результатом 30.17,62, а встановлений у 1986-му чемпіонкою світу-1987 Інґрід Крістіансен національний рекорд Норвегії рівняється 30.13,74. Однак прогрес Йогауґ у легкій атлетиці не може не вражати.