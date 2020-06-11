На перших посткоронавірусних змаганнях з легкої атлетики встановлений рекорд Європи

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Брати Інґебріґтсени здобули дві перемоги на трьох. Якоб (у центрі) встановив рекорд Європи Фото - Instagram Якоба Інґебріґтсена

Автором рекорду став норвежець Якоб Інґебріґтсен

Сьогодні, 11 червня в норвезькій столиці Осло відбулися перші великі офіційні міжнародні змагання літнього сезону-2020 року.

Старти із назвою «Неможливі ігри» - це правонаступники етапу «Діамантової ліги», яка також була запланована на 11 червня, але скасована через поширення в світі Covid-19.

Правила карантину в Норвегії дозволяють виступати спортовцям, але без глядачів. Очскільки можливість приїзду іноземних учасників виключена, організатори поєднали онлайн і оффлайн формати.

В основному виді програми на бігову дистанцію вийшло дві команди: «Брати Інґебріґтсени» проти збірної Кенії. Норвежці бігли на стадіоні Bislett в Осло, Черуйот і Мананґої – в Найробі. Протистояння відбувалося на непопулярній дистанції – 2000 метрів. Її було обрано не випадково: у норвезьких зірок легкої атлетики була надія на побиття рекорду Європи, який тримається на цій дистанції з 1985 року (Стів Крем, Великобританія – 4.51,39). Також дистанція приблизно вирівнювала шанси спеціалістів на 1500 м і 3000 м.

Рекорд дворазовому чемпіонові Європи на дистанціях 1500 і 5000 метрів Якобові Інґебріґтсенові вдався – 4.50,01. А найкращого з кенійців Тімоті Черуйота з його результатом 5.03,05 випередили ще два брати Інґебріґтсени – Генрік і Філіп. Також чемпіон Європи-2016 Філіп Інґебріґтсен був найсильнішим на дистанції 1000 м – 2.16,46.

Особливо інтригуючи ми були змагання стрибунів з жердиною. Чинний світовий рекордсмен Арман Дюплантіс із Швеції переміг з результатом 5,86 м, виступаючи на стадіоні в Осло. Олімпійський чемпіон Лондона-2012 Рено Лавіллені із Франції у себе на подвір’ї підкорив планку на висоті 5,81 м.

Чинний чемпіон світу Даніель Столь зі Швеції виграв змагання метальників диска – 65,92 м. Норвежець Маркус Томсен переміг у секторі штовхальників ядра, вперше в кар'єрі запустивши снаряд за 21 метр - 21,03 м. Дворазовий чемпіон світу на дистанції 400 м з бар’єрами Карстен Варгольм із Норвегії був єдиним на дистанції на 100 метрів коротшій і показав результат 33,78 секунди. Стометрівку виграв ще один норвежець Салум Кашафалі – 10,59 сек.

У жінок норвежки тріумфували у всіх дисциплінах. 200-метрівку з бар’єрами виграла Ліне Клостер – 26,11 секунди. У бігу на 600 м перемогла Гедда Гюнне – 1.29,06. 300 метрів з бар’єрами виграла Сара Слотт Петерсен – 39,43 сек.

Українські атлети у «Неможливих іграх» участі не брали.