  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    На перших посткоронавірусних змаганнях з легкої атлетики встановлений рекорд Європи

    • ГЛАВКОМ
    • Розсилка
    Брати Інґебріґтсени здобули дві перемоги на трьох. Якоб (у центрі) встановив рекорд Європи - На перших посткоронавірусних змаганнях з легкої атлетики встановлений рекорд Європи
    Брати Інґебріґтсени здобули дві перемоги на трьох. Якоб (у центрі) встановив рекорд Європи
    Фото - Instagram Якоба Інґебріґтсена

    Автором рекорду став норвежець Якоб Інґебріґтсен

    Сьогодні, 11 червня в норвезькій столиці Осло відбулися перші великі офіційні міжнародні змагання літнього сезону-2020 року.  

    Старти із назвою «Неможливі ігри» - це правонаступники етапу «Діамантової ліги», яка також була запланована на 11 червня, але скасована через поширення в світі Covid-19.

    Правила карантину в Норвегії дозволяють виступати спортовцям, але без глядачів. Очскільки можливість приїзду іноземних учасників виключена, організатори поєднали онлайн і оффлайн формати.

    В основному виді програми на бігову дистанцію вийшло дві команди: «Брати Інґебріґтсени» проти збірної Кенії. Норвежці бігли на стадіоні Bislett в Осло, Черуйот і Мананґої – в Найробі. Протистояння відбувалося на непопулярній дистанції – 2000 метрів. Її було обрано не випадково: у норвезьких зірок легкої атлетики була надія на побиття рекорду Європи, який тримається на цій дистанції з 1985 року (Стів Крем, Великобританія – 4.51,39). Також дистанція приблизно вирівнювала шанси спеціалістів на 1500 м і 3000 м.

    Рекорд дворазовому чемпіонові Європи на дистанціях 1500 і 5000 метрів Якобові Інґебріґтсенові вдався – 4.50,01. А найкращого з кенійців Тімоті Черуйота з його результатом 5.03,05 випередили ще два брати Інґебріґтсени – Генрік і Філіп. Також чемпіон Європи-2016 Філіп Інґебріґтсен був найсильнішим на дистанції 1000 м – 2.16,46.

    Особливо інтригуючи ми були змагання стрибунів з жердиною. Чинний світовий рекордсмен Арман Дюплантіс із Швеції переміг з результатом 5,86 м, виступаючи на стадіоні в Осло. Олімпійський чемпіон Лондона-2012 Рено Лавіллені із Франції у себе на подвір’ї підкорив планку на висоті 5,81 м.  

    Чинний чемпіон світу Даніель Столь зі Швеції виграв змагання метальників диска – 65,92 м. Норвежець Маркус Томсен переміг у секторі штовхальників ядра, вперше в кар'єрі запустивши снаряд за 21 метр - 21,03 м. Дворазовий чемпіон світу на дистанції 400 м з бар’єрами Карстен Варгольм із Норвегії був єдиним на дистанції на 100 метрів коротшій і показав результат 33,78 секунди. Стометрівку виграв ще один норвежець Салум Кашафалі – 10,59 сек.

    У жінок норвежки тріумфували у всіх дисциплінах. 200-метрівку з бар’єрами виграла Ліне Клостер – 26,11 секунди. У бігу на 600 м перемогла Гедда Гюнне – 1.29,06. 300 метрів з бар’єрами виграла Сара Слотт Петерсен – 39,43 сек.

    Українські атлети у «Неможливих іграх» участі не брали.

     Читайте також: Другий раунд легкоатлетичного баттлу: призерок Олімпіади-2012 розділило лише 13 сантиметрів
    легка атлетика карантин Рено Лавіллені Карстен Варгольм Даніель Столь Генрік Інґебріґтсен Якоб Інґебріґтсен Філіп Інґебрітсен Арман Дюплантіс Салум Кашафалі Ліне Клостер Стів Крем Сара Слотт Петерсен Гедда Гюнне Тімоті Черуйот Маркус Томсен
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ