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    Видатна українська спортсменка з четвертої спроби таки здобула медаль Євроігор

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    павло Коростильов і Олена Костевич повертаються з мінська не з порожніми руками - Видатна українська спортсменка з четвертої спроби таки здобула медаль Євроігор
    павло Коростильов і Олена Костевич повертаються з мінська не з порожніми руками
    НОК України

    Правда, бронза не сильно порадувала Олену Костевич і Павла Коростильова

    Олімпійська чемпіонка-2004, призерка трьох Олімпіад Олена Костевич повернеться з ІІ Європейських ігор з Мінська (Білорусь) не з порожніми руками.

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    Разом із Павлом Коростильовим Олена здобула бронзу в змаганні змішаних пар у стрільбі з малокаліберного пістолета з 25-метрової відстані. Для 21-річного чемпіона світу-2018 ці Ігри теж складалися невдало. До заключного для стрільців змагального дня медалей у Павла не було точно так само, як і в Костевич.

    Більше того, майже до останньої миті Костевич і Коростильов лідирували, але після не найвлучнішої спроби, за якою визначалася пара суперфіналістів, відсунулися на третє місце. Якщо Олена ще якось приховувала розчарування, то Павло усім своїм виглядом демонстрував, що бронза - то не те, на що він розраховував.

    Перших два місця у цій дисципліні виграли німці: золото - в Дореен Веннкамп і Олівера Ґайса, срібло - у Моніки Карш і Крістіана Райца.

    Загалом на Європейських іграх-2019 збірна України з кульової стрільби здобула дві медалі. Раніше срібло виграв інший пістолетник Олег Омельчук.

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