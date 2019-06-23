Стрілець Олег Омельчук приніс Україні срібло Європейських ігор-2019



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Олег Омельчук вперше у багатій кар'єрі виграв медаль Європейських ігор НОК України

Українські майстри кульової стрільби здобули першу нагороду Ігор у Мінську

Стартова з 37-ми медальних дисциплін другого змагального дня ІІ Європейських ігор завершилася для української команди успішно. Рівнянин Олег Омельчук здобув срібло у стрільбі з пневматичного пістолета з десятиметрової відстані.

36-річний українець вдало розпочав фінальну серію, був лідером змагань, але в мить, коли почалася боротьба на вибування (після кожних двох пострілів випадав найгірший із фінальної вісімки) в боротьбі за трійку знаходився уже на грані вибування. Та перестрілявши в останній спробі словака Юрая Тужинскі, Олег забезпечив собі медаль.

Потім українець випередив латвійця Лауріса Страутманіса, залишивши того з бронзою. Більше того, перед заключним пострілом змагань Омельчук мав абсолютно рівну суму з росіянином Артемом Чєрноусовим. Залишалося краще провести заключний постріл. На жаль, не вийшло, але срібло для Олега — то теж успіх. Особливо на тлі вчорашньої невдачі у міксті, де Омельчук у парі з олімпійською чемпіонкою Оленою Костевич підходили до змагань фаворитами, а в підсумку не змогли вийти з кваліфікації.

Зауважимо, що в своїй кар’єрі Омельчук двічі був у кроці від олімпійської медалі — став четвертим на Іграх-2008 у Пекіні і п’ятим у Лондоні-2012. У 2014-му і 2018 роках Омельчук вигравав титул чемпіона Європи.

Додамо, що сьогодні у змаганнях стрільців з пневматичного пістолета виступав ще один українець Павло Коростильов. Але йому, щоб потрапити у фінальну вісімку в кваліфікації забракло двох очок — 13-те місце.

Для України медаль у кульовій стрільбі — вже сьома на Європейських іграх-2019. Запідсумками першого змагального дня українці мали три золота, срібло і дві бронзи і посідали в медальному заліку четверте місце.