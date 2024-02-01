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Допомога для України: міністерка фінансів США планує звернення до Конгресу

Діана Гасюк
glavcom.ua
Допомога для України: міністерка фінансів США планує звернення до Конгресу
Джанет Єллен вважає, що бездіяльність може принести перемогу російському диктатору
фото з відкритих джерел

Джанет Єллен планує закликати Конгрес діяти швидко, щоб надати додаткову підтримку Україні

Міністерка фінансів США Джанет Єллен вважає, що бездіяльність може принести перемогу російському диктатору Володимиру Путіну і матиме немислимі наслідки для США та їхніх союзників. Про це пише Fox News.

Джанет Єллен планує закликати Конгрес діяти швидко, щоб надати додаткову підтримку Україні.

Зокрема, Єллен збирається прийняти виконавчих віцепрезидентів Європейської комісії Маргрете Вестагер і Валдіса Домбровскіса в Міністерстві фінансів у середу, щоб обговорити важливість колективної підтримки України.

«Ми не можемо допустити, щоб в України закінчилися гроші до того, як у неї закінчаться боєприпаси», – заявила Єллен.

Очікується, що Єллен також подякує Європейському союзу за його сильне партнерство і розповість про більш ніж 54 мільярди доларів, виділених на пряму бюджетну підтримку України з 2022 року.

Також Єллен повторить зауваження президента України Володимира Зеленського про те, що підтримка є «не благодійністю», а «інвестицією» в національну безпеку Сполучених Штатів та їхніх союзників.

«Бездіяльність принесе перемогу Путіну і матиме немислимі наслідки не тільки для України, а й для нашої колективної безпеки», – сказала міністерка фінансів США.

Водночас, як пише Fox News, заступниця державного секретаря США Вікторія Нуланд вважає, що американський Конгрес проголосує за додаткову допомогу Україні з огляду на її роль для «виживання й процвітання» країни.

Як повідомлялося, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України. 

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена. 

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату. 

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Теги: США Сенат США Курт Волкер фінансування українці

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