Головна Країна Політика
search button user button menu button

Український посол пояснив, чому Ізраїль відмовився евакуювати 29 українців з Гази

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Український посол пояснив, чому Ізраїль відмовився евакуювати 29 українців з Гази
Як повідомив Корнійчук, в окремих випадках посольству все ж вдавалося отримати дозвіл на евакуацію людей, яким початково відмовили
фото з відкритих джерел

За словами посла, причини відмови в евакуації полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб»

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Радіо Свобода.

«Якщо бути відвертим, то охочі (долучитись до евакуації – «Главком») є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали», – сказав Корнійчук.

Дипломат пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

Посол також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.

«Їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і відпускали», – пояснив він.

Нагадаємо, попри свою кровопролитну війну у країні, уряд Ізраїлю схвалив розширення допомоги біженцям, які прибули з України.

Як повідомлялося, минулого року Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які залишилися в Ізраїлі.

Читайте також:

Теги: Євген Корнійчук Ізраїль Єгипет українці Сектор Гази

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У всіх регіонах більшість населення вважають, що в майбутньому Україна буде процвітаючою країною в складі ЄС
Яким буде майбутнє України через 10 років? Думка громадян за рік суттєво змінилася
29 грудня, 2023, 17:52
У зйомках кліпу брали участь понад 100 талановитих дітей з України та Латвії
Лобода на Різдво вбралася в ангела і заспівала легендарного «Щедрика» (відео)
25 грудня, 2023, 14:22
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
Лідери ХАМАСу можуть отримати імунітет в обмін на завершення війни – ЗМІ
24 грудня, 2023, 22:30
Чехія суттєво підвищить заробітну платню для громадян
У Чехії зросте зарплатня: на яку суму можуть розраховувати українці
21 грудня, 2023, 10:37
Внаслідок ДТП постраждали п’ятеро українців
У Польщі мікроавтобус з українцями потрапив у ДТП: є загиблі та поранені
21 грудня, 2023, 09:57
Шварценеггер виграв титул «Містер Всесвіт» у 1967 році у віці лише 20 років
19-річний українець побив рекорд Шварценеггера, який той утримував 57 років
18 грудня, 2023, 12:36
Уряд Ізраїлю дозволив відновити роботу КПП на кордоні з Газою
Уперше за час війни Ізраїль дозволив відновити роботу пункту пропуску для гумдопомоги
16 грудня, 2023, 04:55
«Ісламська Республіка Іран воює з іудеями скрізь»
Іран не приховує свого плану знищення Ізраїлю
12 грудня, 2023, 07:21
Фрегат Languedoc ВМС Франції був атакований дронами
Військовий корабель Франції вперше атакували дрони – ЗМІ
11 грудня, 2023, 08:10

Політика

Міноборони «під мікроскопом» перевіряє контракт з компанією, що пов’язана з Гринкевичем
Міноборони «під мікроскопом» перевіряє контракт з компанією, що пов’язана з Гринкевичем
Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп
Мобілізаційний законопроєкт повернуто Кабміну на доопрацювання – нардеп
Руслан Стефанчук відповів, чому Рада не звільнила Мар'яну Безуглу
Руслан Стефанчук відповів, чому Рада не звільнила Мар'яну Безуглу
Український посол пояснив, чому Ізраїль відмовився евакуювати 29 українців з Гази
Український посол пояснив, чому Ізраїль відмовився евакуювати 29 українців з Гази
Чи можливий наступ Росії перед виборами: відповідь британського полковника
Чи можливий наступ Росії перед виборами: відповідь британського полковника
Не лише мобілізація. Лідерка фракції «Голос» анонсувала нові непопулярні рішення
Не лише мобілізація. Лідерка фракції «Голос» анонсувала нові непопулярні рішення

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Лідер Північної Кореї назвав головного ворога країни
27K
Cкільки біженців планують повернутися на батьківщину: офіційні цифри від ООН
23K
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
20K
Питання щодо мобілізації, про які не говорять
16K
Куди подівся Резніков? Ексміністр оборони зʼявився на публіці з Суркісом та Стефанчуком
15K
У Києві знайдено мертвими ексзаступницю генпрокурора Колінько разом з донькою – ЗМІ

Новини

Усе речове забезпечення ЗСУ йтиме через Prozorro – гендиректор Оператора тилу Жумаділов
Сьогодні, 20:21
Німців вчать ще більше економити: на чому Берлін заощадить державний бюджет
Сьогодні, 11:38
Авіація ЗСУ вдарила по дев’ятьох базах окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:14
Заворушення в Еквадорі, росіяни завдали ударів по Харкову: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 10 січня
Сьогодні, 04:40
10 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:24

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч для Захисників та Захисниць
9 сiчня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua