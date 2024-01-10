Український посол пояснив, чому Ізраїль відмовився евакуювати 29 українців з Гази

Як повідомив Корнійчук, в окремих випадках посольству все ж вдавалося отримати дозвіл на евакуацію людей, яким початково відмовили

За словами посла, причини відмови в евакуації полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб»

Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства. Про це розповів посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, повідомляє Радіо Свобода.

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«Якщо бути відвертим, то охочі (долучитись до евакуації – «Главком») є, але можливості немає, оскільки з тих списків, які ми подавали, частині людей відмовили компетентні органи Ізраїля і Єгипту. Нам відмовили у виїзді 29 громадянам з усього списку, який ми подавали», – сказав Корнійчук.

Дипломат пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

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Посол також додав, що в окремих випадках посольству вдавалося все ж отримати дозвіл на евакуацію щодо людей, якім початково відмовили. Він пояснив, що щодо них проводили додаткові заходи під час перебування на території Єгипту.

«Їх допитували, проводилися слідчі дії якісь, і відпускали», – пояснив він.

Нагадаємо, попри свою кровопролитну війну у країні, уряд Ізраїлю схвалив розширення допомоги біженцям, які прибули з України.

Як повідомлялося, минулого року Україна організувала перший евакуаційний рейс для громадян, які залишилися в Ізраїлі.