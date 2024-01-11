Відкриття «синьої» гілки метро: які можливі терміни завершення ремонту

Тунель між станціями «Деміївська» та «Либідська» аварійний і його не зможуть відремонтувати

Будівництво нового тунелю може затягнутись на роки

На відкриття тунелю метрополітену між станціями метро «Деміївська» та «Либідська» можуть знадобитись роки. І чекати, що це відбудеться найближчим часом, не варто. Про це заявив голова та засновник Офісу Трансформації Максим Бахматов в ефірі телемарафону.

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«Три роки, два роки, може п’ять років будуть будувати новий тунель. Цей тунель аварійний і його не зможуть відремонтувати, будуть будувати новий», – розповів голова Офісу Трансформації.

В якому стані зараз «синя» гілка столичного метро

На початку грудня стало відомо, що Київ на пів року обмежить рух «синьою» гілкою метро. У КМДА повідомили, що з 9 грудня поїзди курсують між станціями «Героїв Дніпра» та «Либідська». Обмеження на ділянці «Теремки» – «Деміївська» вводяться у зв'язку з необхідністю термінового проведення ремонту перегінного тунелю між станціями. Рух поїздів на цьому відрізку довелося повністю зупинити до завершення робіт.

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Наприкінці минулого року перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник повідомив, що на ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель. За його словами, точний спосіб реконструкції ділянки тунелю стане відомий після досліджень фахівців. Микола Поворозник також наголосив, що всі роботи вдасться виконати за обіцяні шість місяців, або навіть трохи швидше.

Варто зазначити, що перегінні тунелі між станціями «Деміївська» та «Либідська» споруджувалися в поймі річки Либідь у 2008-2010 роках підземним способом у складних гірничо-геологічних умовах, при штучному водозниженні.

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.