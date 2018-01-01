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    Відбулася церемонія зважування між Усиком та Брієдісом (відео)

    Обидва боксери з першої спроби уклалися в ліміт важкої ваги
    У п'ятницю, 26 січня, в столиці Латвії Ризі відбулася офіційна церемонія зважування учасників бій двох чемпіонів світу в першій важкій вазі – латвійця Майріса Брієдіса і українця Олександра Усика. Обидва боксери з першої спроби уклалися в ліміт важкої ваги (до 90,7 кг). Ваги під Брєдісом показали 90,3 кг, Усик виявився важчим за свого
    • Сьогодні, 09:05
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    Зважування Усик-Брієдіс. Фото:&nbsp;Boxen1.com
    Зважування Усик-Брієдіс. Фото: Boxen1.com

    Обидва боксери з першої спроби уклалися в ліміт важкої ваги

    У п'ятницю, 26 січня, в столиці Латвії Ризі відбулася офіційна церемонія зважування учасників бій двох чемпіонів світу в першій важкій вазі – латвійця Майріса Брієдіса і українця Олександра Усика.

    Обидва боксери з першої спроби уклалися в ліміт важкої ваги (до 90,7 кг). Ваги під Брєдісом показали 90,3 кг, Усик виявився важчим за свого суперника на 100 грамів (90,4 кг).

    У суботньому поєдинку на кону стоятимуть два чемпіонські титули - Усик проведе четвертий захист пояса WBO, а Брієдіс спробує вдруге відстояти титул WBC.

    Переможець бою Усик-Брієдіс стане першим фіналістом Всесвітньої боксерської суперсерії і буде чекати результату другого півфіналу, в якому чемпіон IBF Мурат Гассієв 3 лютого в Сочі зустрінеться з «регулярним» чемпіоном WBA Юніером Дортікосом.

    Нагадаємо, що поєдинок між Усиком та Брієдісом розпочнеться у суботу, 27 січня, о 22:15 за київським часом.

    бокс IBF Олександр Усик
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