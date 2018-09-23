  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відбулись чергові матчі шостого туру турецької Суперліги

    • Розсилка
    Фот взяте з сайту prosport-ru.tsn.ua - Відбулись чергові матчі шостого туру турецької Суперліги
    Фот взяте з сайту prosport-ru.tsn.ua

    «Кайсеріспор» з Кравцем поступився «Коньяспору» Опанасенка, «Різеспор» Гладкого програв «Єні Малатьяспору»

    prosport-ru.tsn.uaзавітав у до «Кайсеріспора». Гості вже у першому таймі вирішили долю поєдинку забивши два м'ячі без відповіді. У другій половині зустрічі наставник «Кайсеріспор» випустив на поле Артема Кравця, проте український нападник не зміг вплинути на рахунок.

    Одноклубник Кравця Олександр Кучер на полі не з'явився. У складі «Кайсеріспора» також весь матч на лавці провів Євген Опанасенко.

    В іншому матчі «Єні Малатьяспор» приймав «Різеспор». Господарі вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Алексіча. Цього виявилось достатньо для перемоги.

    На 82-й хвилині у складі гостей на полі з'явився український нападник Олександр Гладкий, але результативними діями не відзначився.

    Чемпіонат Туреччини, шостий тур

    «Кайсеріспор»«Коньяспор» – 0-2

    Голи: Ятабаре, 36, Йонссон, 45+1

    «Єні Малатьяспор» – «Різеспор» – 1-0

    Гол: Алексич, 43

    Вилучення: Фінк, 61

    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ