Відбулись чергові матчі шостого туру турецької Суперліги



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Фот взяте з сайту prosport-ru.tsn.ua

«Кайсеріспор» з Кравцем поступився «Коньяспору» Опанасенка, «Різеспор» Гладкого програв «Єні Малатьяспору»

prosport-ru.tsn.uaзавітав у до « Кайсеріспора » . Гості вже у першому таймі вирішили долю поєдинку забивши два м'ячі без відповіді. У другій половині зустрічі наставник « Кайсеріспор » випустив на поле Артема Кравця, проте український нападник не зміг вплинути на рахунок.

Одноклубник Кравця Олександр Кучер на полі не з'явився. У складі «Кайсеріспора» також весь матч на лавці провів Євген Опанасенко.

В іншому матчі «Єні Малатьяспор» приймав «Різеспор». Господарі вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Алексіча. Цього виявилось достатньо для перемоги.

На 82-й хвилині у складі гостей на полі з'явився український нападник Олександр Гладкий, але результативними діями не відзначився.

Чемпіонат Туреччини, шостий тур

«Кайсеріспор» – «Коньяспор» – 0-2

Голи: Ятабаре, 36, Йонссон, 45+1

«Єні Малатьяспор» – «Різеспор» – 1-0

Гол: Алексич, 43

Вилучення: Фінк, 61