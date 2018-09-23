Відбулись чергові матчі шостого туру турецької Суперліги
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Фот взяте з сайту prosport-ru.tsn.ua
«Кайсеріспор» з Кравцем поступився «Коньяспору» Опанасенка, «Різеспор» Гладкого програв «Єні Малатьяспору»prosport-ru.tsn.uaзавітав у до «Кайсеріспора». Гості вже у першому таймі вирішили долю поєдинку забивши два м'ячі без відповіді. У другій половині зустрічі наставник «Кайсеріспор» випустив на поле Артема Кравця, проте український нападник не зміг вплинути на рахунок.
Одноклубник Кравця Олександр Кучер на полі не з'явився. У складі «Кайсеріспора» також весь матч на лавці провів Євген Опанасенко.
В іншому матчі «Єні Малатьяспор» приймав «Різеспор». Господарі вийшли вперед ще у першому таймі завдяки голу Алексіча. Цього виявилось достатньо для перемоги.
На 82-й хвилині у складі гостей на полі з'явився український нападник Олександр Гладкий, але результативними діями не відзначився.
Чемпіонат Туреччини, шостий тур
«Кайсеріспор» – «Коньяспор» – 0-2
Голи: Ятабаре, 36, Йонссон, 45+1
«Єні Малатьяспор» – «Різеспор» – 1-0
Гол: Алексич, 43
Вилучення: Фінк, 61