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    Відбулися матчі чемпіонату Польщі, у яких взяли участь українські гравці

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    Фото взяте з сайту sport.ua - Відбулися матчі чемпіонату Польщі, у яких взяли участь українські гравці
    Фото взяте з сайту sport.ua

    Польща: Каніболоцький пропустив чотири голи від «Легії», Путівцев забив за «Термаліку»

    «Медзь» у дев'ятому турі приймав вдома «Легію». У господарів на воротах у стартовому складі вийшов український голкіпер Антон Каніболоцький. Українець пропустив чотири голи, а його команда поступилась з рахунком 1:4.

    «Краковія», за яку виступає український захисник Олексій Дитятьєв, здобула першу перемогу у сезоні над «Плоцьком». Український центрбек вийшов на 80 хвилині за рахунку 2:1. Після виходу українця «Краковія» не пропустила та навіть забила третій гол. Наразі команда Дитятьєва займає останнє місце чемпіонату Польщі.

    У другому за силою польському дивізіоні «Термаліка» Путівцева зустрічалась з «Хробри Глогув». Український захисник вийшов у стартовому складі та відзначився голом на 37-й хвилині. Перемогу «Термаліці» втримати не вдалось. Команда українця двічі пропустила та в результаті поступилась 1:2.

    Джерело: Sport.ua

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