Відбулися зміни щодо проведення матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019
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Розсилка
Один матч не відбудеться
Через зняття зі змагань харківської «Кобри» матч другого попереднього етапу Кубку України «Суми» — «Кобра» не відбудеться.
Також на 19 вересня перенесено поєдинок «Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро), інформує прес-служба Федерації футболу України.
Кубок України
Другий попередній етап
22.08.2018
«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
«Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)
«Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
«Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)
«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)
«Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)
«Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)
«Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)
«Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)
«Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків) - не відбудеться
«Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)
«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)
«Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)