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    Новини

    Відбулися зміни щодо проведення матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019

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    Відбулися зміни щодо проведення матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019

    Один матч не відбудеться

    Через зняття зі змагань харківської «Кобри» матч другого попереднього етапу Кубку України «Суми» — «Кобра» не відбудеться.

    Також на 19 вересня перенесено поєдинок «Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро), інформує прес-служба Федерації футболу України.

    Кубок України

    Другий попередній етап

    22.08.2018

    «Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

    «Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)

    «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)

    «Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

    «Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)

    «Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)

    «Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)

    «Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)

    «Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)

    «Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)

    «Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків) - не відбудеться

    «Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)

    «Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)

    «Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)

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