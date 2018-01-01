Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд
- Вчора, 23:18
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Розсилка
Чотири команди стартують відразу з чвертьфіналу, ще вісім зіграють 1/8 фіналу
У середу, 24 січня, вітчизняні жіночі команди дізналися суперників у Кубку України.
Із 12-ти команд чотири за результатами жеребкування одразу потрапили до 1/4 фіналу, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.
Мова йде про «Легенду-ШВСМ» (Чернігів), «Ятрань-Берестівець» (Уманський район), «Житлобуд-1» (Харків), «Луганочку-Спартак» (Луганська обл.).
Ще вісім колективів змагатимуться в 1/8 фіналу, базовий день – 25 квітня 2018 року.
1/8 фіналу
«Янтарочка» (Новояворівськ) – «Родина-Ліцей» (Костопіль)
«Маріупольчанка» (Маріуполь) – «Пантери» (Умань)
«Колос» (с. Махнівка, Вінницька обл.) – «Злагода-Дніпро-1» (Дніпро)
«Восход» (с. Стара Маячка, Херсонська обл.) – «Житлобуд-2» (Харків)
Відомі і потенційні пари 1/4 фіналу. Ця стадія турніру пройде 2 травня.
1/4 фіналу
«Янтарочка» / «Родина-Ліцей» – «Легенда-ШВСМ»
«Маріупольчанка» / «Пантери» – «Ятрань-Берестівець»
«Колос» / «Злагода-Дніпро-1» – «Житлобуд-1»
«Восход» / «Житлобуд-2» – «Луганочка-Спартак»