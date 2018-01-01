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    Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд

    Чотири команди стартують відразу з чвертьфіналу, ще вісім зіграють 1/8 фіналу
    У середу, 24 січня, вітчизняні жіночі команди дізналися суперників у Кубку України. Із 12-ти команд чотири за результатами жеребкування одразу потрапили до 1/4 фіналу, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Мова йде про «Легенду-ШВСМ» (Чернігів), «Ятрань-Берестівець» (Уманський район), «Житлобуд-1»
    • Вчора, 23:18
    • Розсилка
    Фото ФФУ
    Фото ФФУ

    Чотири команди стартують відразу з чвертьфіналу, ще вісім зіграють 1/8 фіналу

    У середу, 24 січня, вітчизняні жіночі команди дізналися суперників у Кубку України.

    Із 12-ти команд чотири за результатами жеребкування одразу потрапили до 1/4 фіналу, інформує офіційний сайт Федерації футболу України.

    Мова йде про «Легенду-ШВСМ» (Чернігів), «Ятрань-Берестівець» (Уманський район), «Житлобуд-1» (Харків), «Луганочку-Спартак» (Луганська обл.).

    Ще вісім колективів змагатимуться в 1/8 фіналу, базовий день – 25 квітня 2018 року.

    1/8 фіналу

    «Янтарочка» (Новояворівськ) – «Родина-Ліцей» (Костопіль)

    «Маріупольчанка» (Маріуполь) – «Пантери» (Умань)

    «Колос» (с. Махнівка, Вінницька обл.) – «Злагода-Дніпро-1» (Дніпро)

    «Восход» (с. Стара Маячка, Херсонська обл.) – «Житлобуд-2» (Харків)

    Відомі і потенційні пари 1/4 фіналу. Ця стадія турніру пройде 2 травня.

    1/4 фіналу

    «Янтарочка» / «Родина-Ліцей» – «Легенда-ШВСМ»

     «Маріупольчанка» / «Пантери» – «Ятрань-Берестівець»

    «Колос» / «Злагода-Дніпро-1» – «Житлобуд-1»

     «Восход» / «Житлобуд-2» – «Луганочка-Спартак»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Кубок України жеребкування
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