Відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу серед жіночих команд

Чотири команди стартують відразу з чвертьфіналу, ще вісім зіграють 1/8 фіналу

У середу, 24 січня, вітчизняні жіночі команди дізналися суперників у Кубку України. Із 12-ти команд чотири за результатами жеребкування одразу потрапили до 1/4 фіналу, інформує офіційний сайт Федерації футболу України. Мова йде про «Легенду-ШВСМ» (Чернігів), «Ятрань-Берестівець» (Уманський район), «Житлобуд-1»