Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка України з баскетболу серед жінок
- Сьогодні, 14:26
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Матчі відбудуться 18 та 21 січня
У четвер, 30 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок.
Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.
До чвертьфіналу вже вийшли столичні «Тигриці», «Київ-Баскет», «КСЛІ-Київ-Баскет», «Динамо», запорізька «Козачка-КПУ», «Франківськ» та одеський «ІнтерХім».
Ще один учасник визначиться в парі «Вінницькі Блискавки» – «Рівне».
То ж у 1/4 зустрічаються:
«ІнтерХім» (Одеса) – Тигриці» (Київ)
«Вінницькі Блискавки»/«Рівне» – «Київ-Баскет»
«КСЛІ-Київ-Баскет» – «Динамо-НПУ»
«Козачка-КПУ» (Запоріжжя) – «Франківськ»
Матчі відбудуться 18 та 21 січня.
Перші команди в парах першими грають вдома.