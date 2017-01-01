Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка України з баскетболу серед жінок

Матчі відбудуться 18 та 21 січня

У четвер, 30 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. До чвертьфіналу вже вийшли столичні «Тигриці», «Київ-Баскет», «КСЛІ-Київ-Баскет», «Динамо», запорізька «Козачка-КПУ»,