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    Відбулося жеребкування чвертьфіналу Кубка України з баскетболу серед жінок

    Матчі відбудуться 18 та 21 січня
    У четвер, 30 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок. Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України. До чвертьфіналу вже вийшли столичні «Тигриці», «Київ-Баскет», «КСЛІ-Київ-Баскет», «Динамо», запорізька «Козачка-КПУ»,
    • Сьогодні, 14:26
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    Матчі відбудуться 18 та 21 січня

    У четвер, 30 листопада, відбулося жеребкування 1/4 фіналу Кубка України з баскетболу серед жінок.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації баскетболу України.

    До чвертьфіналу вже вийшли столичні «Тигриці», «Київ-Баскет», «КСЛІ-Київ-Баскет», «Динамо», запорізька «Козачка-КПУ», «Франківськ» та одеський «ІнтерХім».

    Ще один учасник визначиться в парі «Вінницькі Блискавки» – «Рівне».

    То ж у 1/4 зустрічаються:
    «ІнтерХім» (Одеса) – Тигриці» (Київ)

    «Вінницькі Блискавки»/«Рівне» – «Київ-Баскет»

    «КСЛІ-Київ-Баскет» – «Динамо-НПУ»

    «Козачка-КПУ» (Запоріжжя) – «Франківськ»

    Матчі відбудуться 18 та 21 січня.

    Перші команди в парах першими грають вдома.

    Кубок України баскетбол
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