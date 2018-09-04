Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року з футболу
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Розсилка
«Реал» зіграє у півфіналі з переможцем азіатської Ліги чемпіонів або «Гвадалахарою»
У Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року.
Наразі відомі чотири із семи учасників турніру, який пройде в Об’єднаних Арабських Еміратах з 12 по 22 грудня.
Цими клубами є «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Гвадалахара» (Мексика), «Аль-Айн» (ОАЕ) та «Тім Веллінгтон» (Нова Зеландія).
Їм складуть компанію переможці африканської й азіатської Ліг чемпіонів, а також володар кубка Лібертадорес.
Розклад матчів:
Попередній раунд
«Аль Айн» - «Тім Веллінгтон»
Чвертьфінали
переможець африканської Ліги чемпіонів – «Аль Айн» / «Тім Веллінгтон»
переможець азіатської Ліги чемпіонів – «Гвадалахара»
Півфінали
переможець африканської Ліги чемпіонів або «Аль Айн» / «Тім Веллінгтон» – переможець Кубку Лібертадорес
переможець азіатської Ліги чемпіонів або «Гвадалахара» – «Реал»
Фінал і матч за третє місце відбудеться 22 грудня.