Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року з футболу



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«Реал» зіграє у півфіналі з переможцем азіатської Ліги чемпіонів або «Гвадалахарою»

У Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року.

Наразі відомі чотири із семи учасників турніру, який пройде в Об’єднаних Арабських Еміратах з 12 по 22 грудня.

Цими клубами є «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Гвадалахара» (Мексика), «Аль-Айн» (ОАЕ) та «Тім Веллінгтон» (Нова Зеландія).

Їм складуть компанію переможці африканської й азіатської Ліг чемпіонів, а також володар кубка Лібертадорес.

Розклад матчів:

Попередній раунд

«Аль Айн» - «Тім Веллінгтон»

Чвертьфінали

переможець африканської Ліги чемпіонів – «Аль Айн» / «Тім Веллінгтон»

переможець азіатської Ліги чемпіонів – «Гвадалахара»

Півфінали

переможець африканської Ліги чемпіонів або «Аль Айн» / «Тім Веллінгтон» – переможець Кубку Лібертадорес

переможець азіатської Ліги чемпіонів або «Гвадалахара» – «Реал»

Фінал і матч за третє місце відбудеться 22 грудня.