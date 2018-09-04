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    Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року з футболу

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    Відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року з футболу

    «Реал» зіграє у півфіналі з переможцем азіатської Ліги чемпіонів або «Гвадалахарою»

    У Цюриху (Швейцарія) відбулося жеребкування клубного чемпіонату світу 2018 року.

    Наразі відомі чотири із семи учасників турніру, який пройде в Об’єднаних Арабських Еміратах з 12 по 22 грудня.

    Цими клубами є «Реал» (Мадрид, Іспанія), «Гвадалахара» (Мексика), «Аль-Айн» (ОАЕ) та «Тім Веллінгтон» (Нова Зеландія).

    Їм складуть компанію переможці африканської й азіатської Ліг чемпіонів, а також володар кубка Лібертадорес.

    Розклад матчів:

    Попередній раунд

    «Аль Айн» - «Тім Веллінгтон»

    Чвертьфінали

    переможець африканської Ліги чемпіонів – «Аль Айн» / «Тім Веллінгтон»

    переможець азіатської Ліги чемпіонів – «Гвадалахара»

    Півфінали

    переможець африканської Ліги чемпіонів або «Аль Айн» / «Тім Веллінгтон» – переможець Кубку Лібертадорес

    переможець азіатської Ліги чемпіонів або «Гвадалахара» – «Реал»

    Фінал і матч за третє місце відбудеться 22 грудня.

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