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    Відбулося жеребкування Кубку України сезону-2018/2019 серед жіночих команд

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    Фото: ФФУ - Відбулося жеребкування Кубку України сезону-2018/2019 серед жіночих команд
    Фото: ФФУ

    Вже в 1/8 фіналу турніру зійдуться його головні фаворити - харківські «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2».

    У понеділок, 24-го вересня, в Будинку футболу жіночі команди дізналися імена суперників у Кубку України.

    Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.

    За результатами жеребкування до 1/4 фіналу одразу потрапили «Єдність-ШВСМ» (Плиски) та «Злагода-Дніпро-1» (Дніпро). Інші 12 учасників були розбиті на пари 1/8 фіналу:

    «Житлобуд-2» (Харків) - «Житлобуд-1» (Харків)

    «Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) - «Родина-Ліцей» (Костопіль)

    «Луганочка-Спартак» (Луганська обл.) - «Пантери» (Умань)

    «СК Вишневе» (Київська обл.) - «Восход» (Херсонська обл.)

    «Маріупольчанка» (Маріуполь) - «Ладомир» (Володимир-Волинський)

    «Буковинська надія» (Чернівецька обл.) - «Львів-Янтарочка» (Львів)

    Зазначимо, що в одній із пар зійдуться автор «золотого дубля» попереднього сезону «Житлобуд-1» та срібний призер минулого чемпіонату України «Житлобуд-2».

    Базова дата для матчів 1/8 фіналу Кубку України — 24 жовтня.

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