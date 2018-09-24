Відбулося жеребкування Кубку України сезону-2018/2019 серед жіночих команд



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Фото: ФФУ

Вже в 1/8 фіналу турніру зійдуться його головні фаворити - харківські «Житлобуд-1» та «Житлобуд-2».

У понеділок, 24-го вересня, в Будинку футболу жіночі команди дізналися імена суперників у Кубку України.

Про це повідомляє Всеукраїнська асоціація жіночого футболу.

За результатами жеребкування до 1/4 фіналу одразу потрапили «Єдність-ШВСМ» (Плиски) та «Злагода-Дніпро-1» (Дніпро). Інші 12 учасників були розбиті на пари 1/8 фіналу:

«Житлобуд-2» (Харків) - «Житлобуд-1» (Харків)

«Ятрань-Берестівець» (Уманський р-н) - «Родина-Ліцей» (Костопіль)

«Луганочка-Спартак» (Луганська обл.) - «Пантери» (Умань)

«СК Вишневе» (Київська обл.) - «Восход» (Херсонська обл.)

«Маріупольчанка» (Маріуполь) - «Ладомир» (Володимир-Волинський)

«Буковинська надія» (Чернівецька обл.) - «Львів-Янтарочка» (Львів)

Зазначимо, що в одній із пар зійдуться автор «золотого дубля» попереднього сезону «Житлобуд-1» та срібний призер минулого чемпіонату України «Житлобуд-2».

Базова дата для матчів 1/8 фіналу Кубку України — 24 жовтня.