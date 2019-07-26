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    Відома легкоатлетка арештована за перевезення 50-ти кілограмів наркотиків

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    Тепер Медії Ґафур не до спорту - Відома легкоатлетка арештована за перевезення 50-ти кілограмів наркотиків
    Тепер Медії Ґафур не до спорту
    Web.de

    Тепер Мадія Ґафур може забути про чемпіонат світу в Досі. І то як мінімум

    26-річна голландська бігунка Мадія Ґафур була арештована 18 червня після того, як в її автомобілі було виявлено 50 кг метамфетаміну та екстазі. Вартість виявленого оцінюється в 2 млн євро, повідомляє NOS. Спортсменка намагалася перевезти наркотики з Німеччини в Нідерланди і була затримана на митниці.

    Більше місяця Мадію вважали зниклою, так як після етапу «Діамантової ліги» в Рабаті її ніхто не бачив. Лише 18 липня з'явилася інформація про те, що Ґафур знаходиться в німецькій в'язниці, а на цьому тижні були оприлюднені подробиці.

    26-річна спортсменка брала участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і повинна була виступити на чемпіонаті світу в Досі (Катар) у бігу на 400 м.

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