Відома легкоатлетка арештована за перевезення 50-ти кілограмів наркотиків



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Тепер Медії Ґафур не до спорту Web.de

Тепер Мадія Ґафур може забути про чемпіонат світу в Досі. І то як мінімум

26-річна голландська бігунка Мадія Ґафур була арештована 18 червня після того, як в її автомобілі було виявлено 50 кг метамфетаміну та екстазі. Вартість виявленого оцінюється в 2 млн євро, повідомляє NOS. Спортсменка намагалася перевезти наркотики з Німеччини в Нідерланди і була затримана на митниці.

Більше місяця Мадію вважали зниклою, так як після етапу «Діамантової ліги» в Рабаті її ніхто не бачив. Лише 18 липня з'явилася інформація про те, що Ґафур знаходиться в німецькій в'язниці, а на цьому тижні були оприлюднені подробиці.

26-річна спортсменка брала участь в Олімпійських іграх 2016 року в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) і повинна була виступити на чемпіонаті світу в Досі (Катар) у бігу на 400 м.