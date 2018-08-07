Відомі учасники та розклад матчів меморіалу Віктора Баннікова
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Розсилка
У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17
Міжнародний турнір пам’яті Віктора Баннікова цього року відбудеться з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон «Колос»), Щасливому («Княжа Арена») та Обухові (МСК ім. В. Мельника).
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль.
Нашу країну представлятиме команда Володимира Єзерського (гравці не старші 2002 року народження).
XV Меморіал Баннікова
Група А
15.08.2018
Україна — Словаччина
Литва — Грузія
Обухів, початок 18.00
16.08.2018
Україна — Литва
Київ, 18:00
Грузія — Словаччина
Обухів, 18.00
18.08.2018
Грузія — Україна
Київ, 18.00
Словаччина — Литва
Обухів, 18.00
Група B
15.08.2018
Туреччина — Латвія
Бориспіль, 18.00
Ізраїль — Білорусь
Щасливе, 18.00
16.08.2018
Ізраїль — Туреччина
Бориспіль, 18.00
Білорусь — Латвія
Щасливе, 18.00
18.08.2018
Білорусь — Туреччина
Бориспіль, 18.00
Латвія — Ізраїль
Щасливе, 18.00
19.08.2018
Матч за 7-е місце
А4 — B4
Щасливе, 15.00
Матч за 5-е місце
А3 — B3
Бориспіль, 15.00
Матч за 3-є місце
А2 — B2
Обухів, 15.00
Матч за 1-е місце
А1 — B1
Київ, 17:00