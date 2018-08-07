Відомі учасники та розклад матчів меморіалу Віктора Баннікова



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У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17

Міжнародний турнір пам’яті Віктора Баннікова цього року відбудеться з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон «Колос»), Щасливому («Княжа Арена») та Обухові (МСК ім. В. Мельника).

Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль.

Нашу країну представлятиме команда Володимира Єзерського (гравці не старші 2002 року народження).

XV Меморіал Баннікова

Група А

15.08.2018

Україна — Словаччина

Литва — Грузія

Обухів, початок 18.00

16.08.2018

Україна — Литва

Київ, 18:00

Грузія — Словаччина

Обухів, 18.00

18.08.2018

Грузія — Україна

Київ, 18.00

Словаччина — Литва

Обухів, 18.00

Група B

15.08.2018

Туреччина — Латвія

Бориспіль, 18.00

Ізраїль — Білорусь

Щасливе, 18.00

16.08.2018

Ізраїль — Туреччина

Бориспіль, 18.00

Білорусь — Латвія

Щасливе, 18.00

18.08.2018

Білорусь — Туреччина

Бориспіль, 18.00

Латвія — Ізраїль

Щасливе, 18.00

19.08.2018

Матч за 7-е місце

А4 — B4

Щасливе, 15.00

Матч за 5-е місце

А3 — B3

Бориспіль, 15.00

Матч за 3-є місце

А2 — B2

Обухів, 15.00

Матч за 1-е місце

А1 — B1

Київ, 17:00