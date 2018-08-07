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    Новини

    Відомі учасники та розклад матчів меморіалу Віктора Баннікова

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    Відомі учасники та розклад матчів меморіалу Віктора Баннікова

    У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17

    Міжнародний турнір пам’яті Віктора Баннікова цього року відбудеться з 15-го по 19 серпня у чотирьох містах — Києві (НТК ім. В. Баннікова), Борисполі (стадіон «Колос»), Щасливому («Княжа Арена») та Обухові (МСК ім. В. Мельника).

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    У змаганнях візьмуть участь вісім юнацьких збірних U-17: Україна, Словаччина, Литва, Грузія, Туреччина, Латвія, Білорусь та Ізраїль.

    Нашу країну представлятиме команда Володимира Єзерського (гравці не старші 2002 року народження).

    XV Меморіал Баннікова

    Група А

    15.08.2018

    Україна — Словаччина

    Литва — Грузія

    Обухів, початок 18.00

    16.08.2018

    Україна — Литва

    Київ, 18:00

    Грузія — Словаччина

    Обухів, 18.00

    18.08.2018

    Грузія — Україна

    Київ, 18.00

    Словаччина — Литва

    Обухів, 18.00

    Група B

    15.08.2018

    Туреччина — Латвія

    Бориспіль, 18.00

    Ізраїль — Білорусь

    Щасливе, 18.00

    16.08.2018

    Ізраїль — Туреччина

    Бориспіль, 18.00

    Білорусь — Латвія

    Щасливе, 18.00

    18.08.2018

    Білорусь — Туреччина

    Бориспіль, 18.00

    Латвія — Ізраїль

    Щасливе, 18.00

    19.08.2018

    Матч за 7-е місце

    А4 — B4

    Щасливе, 15.00

    Матч за 5-е місце

    А3 — B3

    Бориспіль, 15.00

    Матч за 3-є місце

    А2 — B2

    Обухів, 15.00

    Матч за 1-е місце

    А1 — B1

    Київ, 17:00

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України
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