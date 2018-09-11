Відомі українські біатлоністи візьмуть участь у «Гонці чемпіонів» в Чернігові
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У парі з екс-біатлоністами побіжать спортсмени основної збірної України
З 21 по 26 вересня, в Чернігові, відбудеться чемпіонат України з літнього біатлону.
В межах першості країни вперше в історії буде проведена «Гонка Чемпіонів незалежної України».
Участь в ній візьмуть відомі екс-біатлоністи, а також чинні спортсмени збірної України.
Зазначимо, що гонка пройде в форматі одиночної змішаної естафети, а стартові позиції і відставання команд будуть визначені в кваліфікаційному забігу.
У парі з екс-біатлоністами побіжать спортсмени основної збірної України. Всього в гонці візьмуть участі 12 команд.
Попередній склад «Гонки чемпіонів»
жінки:
Завершили спортивну кар'єру:
1. Хвостенко Оксана;
2. Лемеш Ніна;
3. Яковлєва Оксана;
4. Рудь Тетяна;
5. Меркушина Ірина (Корчагіна);
Чинні спортсменки:
6. Дмитренко Кристина;
7. Семеренко Валя;
8. Семеренко Віта;
9. Підгрушна Олена;
10. Абрамова Ольга;
11. Меркушина Анастасія;
12. Бондар Яна
чоловіки:
Завершили спортивну кар'єру:
1. Деркач В'ячеслав;
2. Прима Роман;
3. Дериземля Андрій;
4. Лисенко Руслан;
5. Біланенко Олександр;
6. Седнєв Сергій;
Чинні спортсмени:
7. Семенов Сергій;
8. Прима Артем;
9. Підручний Дмитро;
10. Тищенко Артем;
11. Лесюк Тарас;
12. Цимбал Богдан.
Джерело: Xsport.ua