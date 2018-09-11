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    Відомі українські біатлоністи візьмуть участь у «Гонці чемпіонів» в Чернігові

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    Сергій Седнєв - Відомі українські біатлоністи візьмуть участь у «Гонці чемпіонів» в Чернігові
    Сергій Седнєв

    У парі з екс-біатлоністами побіжать спортсмени основної збірної України

    З 21 по 26 вересня, в Чернігові, відбудеться чемпіонат України з літнього біатлону.

    В межах першості країни вперше в історії буде проведена «Гонка Чемпіонів незалежної України».

    Участь в ній візьмуть відомі екс-біатлоністи, а також чинні спортсмени збірної України.

    Зазначимо, що гонка пройде в форматі одиночної змішаної естафети, а стартові позиції і відставання команд будуть визначені в кваліфікаційному забігу.

    У парі з екс-біатлоністами побіжать спортсмени основної збірної України. Всього в гонці візьмуть участі 12 команд.

    Попередній склад «Гонки чемпіонів»

    жінки:

    Завершили спортивну кар'єру:

    1. Хвостенко Оксана;
    2. Лемеш Ніна;
    3. Яковлєва Оксана;
    4. Рудь Тетяна;
    5. Меркушина Ірина (Корчагіна);

    Чинні спортсменки:

    6. Дмитренко Кристина;
    7. Семеренко Валя;
    8. Семеренко Віта;
    9. Підгрушна Олена;
    10. Абрамова Ольга;
    11. Меркушина Анастасія;
    12. Бондар Яна

    чоловіки:

    Завершили спортивну кар'єру:

    1. Деркач В'ячеслав;
    2. Прима Роман;
    3. Дериземля Андрій;
    4. Лисенко Руслан;
    5. Біланенко Олександр;
    6. Седнєв Сергій;

    Чинні спортсмени:

    7. Семенов Сергій;
    8. Прима Артем;
    9. Підручний Дмитро;
    10. Тищенко Артем;
    11. Лесюк Тарас;
    12. Цимбал Богдан.

    Джерело: Xsport.ua

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