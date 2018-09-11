Відомі українські біатлоністи візьмуть участь у «Гонці чемпіонів» в Чернігові



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Сергій Седнєв

У парі з екс-біатлоністами побіжать спортсмени основної збірної України

З 21 по 26 вересня, в Чернігові, відбудеться чемпіонат України з літнього біатлону.

В межах першості країни вперше в історії буде проведена «Гонка Чемпіонів незалежної України».

Участь в ній візьмуть відомі екс-біатлоністи, а також чинні спортсмени збірної України.

Зазначимо, що гонка пройде в форматі одиночної змішаної естафети, а стартові позиції і відставання команд будуть визначені в кваліфікаційному забігу.

У парі з екс-біатлоністами побіжать спортсмени основної збірної України. Всього в гонці візьмуть участі 12 команд.

Попередній склад «Гонки чемпіонів»

жінки:

Завершили спортивну кар'єру:

1. Хвостенко Оксана;

2. Лемеш Ніна;

3. Яковлєва Оксана;

4. Рудь Тетяна;

5. Меркушина Ірина (Корчагіна);

Чинні спортсменки:

6. Дмитренко Кристина;

7. Семеренко Валя;

8. Семеренко Віта;

9. Підгрушна Олена;

10. Абрамова Ольга;

11. Меркушина Анастасія;

12. Бондар Яна

чоловіки:

Завершили спортивну кар'єру:

1. Деркач В'ячеслав;

2. Прима Роман;

3. Дериземля Андрій;

4. Лисенко Руслан;

5. Біланенко Олександр;

6. Седнєв Сергій;

Чинні спортсмени:

7. Семенов Сергій;

8. Прима Артем;

9. Підручний Дмитро;

10. Тищенко Артем;

11. Лесюк Тарас;

12. Цимбал Богдан.

Джерело: Xsport.ua