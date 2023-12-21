Мігрант із Росії знайшов лазівку, щоб потрапити до Фінляндії

Після закриття пунктів пропуску мігранти добираються до Фінляндії через ліс

Мігрант незаконно проникнув на територію Фінляндії із Росії. Він блукав лісами і зрештою знайшов обхід прикордонного переходу. Досягнувши території Фінляндії спробував отримати притулок, пише агенція STT.

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Один мігрант успішно проник на територію Фінляндії через ліс у районі прикордонного переходу «Ваалімаа». Відразу після нелегального перетину кордону мігрант подав заяву про надання притулку. Представники прикордонної служби Фінляндії розпочали процес оцінки цього запиту.

Як заявив представник Південно-Східного прикордонного загону прикордонної охорони Фінляндії Кіммо Громофф, інцидент стався увечері 16 грудня. Прикордонні служби продовжують стежити за ситуацією, вживаючи необхідних заходів для забезпечення безпеки національних кордонів та дотримання законів у галузі міграції.

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Раніше стало відомо що Фінляндія закрила кордони з Росією наступного дня після відкриття. Причиною став потік біженців – за добу понад 200 людей попросили притулок. Уряд Фінляндії 14 грудня ухвалив рішення закрити пропускні пункти на східному кордоні з Росією через нелегальних мігрантів. Міністерка внутрішніх справ Марі Рантанен заявила, що уряд повністю закриє кордон із Росією. Пункти пропуску на східному кордоні знову закрили 15 грудня о 20.00. Кордон закриють до 14 січня 2024 року.

Рантанен наголосила, що закриття кордону необхідне для контролю ситуації. Міністерка заявила, що ситуація на східному кордоні становить загрозу національній безпеці.

До слова, шукачі притулку припинили приходити до кордону Фінляндії з боку Росії після повторного закриття. Про це пише Yle. За даними фінських прикордонників, у неділю, 17 грудня, на східний кордон Фінляндії, який повторно закрили, не прибуло жодного шукача притулку з території РФ. Водночас повідомляється, що у суботу, 16 грудня, біля пункту пропуску «Ваалімаа» одна людина перелізла паркан і потрапила на територію Фінляндії. Після того паркан зміцнили та посилили спостереження.