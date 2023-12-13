Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями

Росіяни шоковані зростанням цін на яйця

Відразу дві країни вирішила заробити грошей на Росії та відправити туди партії яєць, доки вартість цього подукту у країні-агресорці б'є рекорди. Перші поставки курячих яєць з Азербайджану до Росії очікуються до кінця тижня, з Туреччини – найближчим часом. Про це повідомила 13 грудня пресслужба Міністерства сільського господарства РФ, пишуть росЗМІ

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У відомстві очікують, що ціни на яйця стабілізуються у найближчий місяць. Раніше стало відомо, що уряд Росії обнулює ввізне мито на яйця з 1 січня до 30 червня 2024 року. В даний час розмір імпортного мита на харчове яйце становить 15% вартості продукції.

У Мінсільгоспі назвали це рішення оперативним заходом, щоб наситити внутрішній ринок товаром. У зв'язку з перевищенням попиту над пропозицією у листопаді ціни на яйця по Росії збільшилися на 15%.

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У жовтні поточного року курячі яйця у роздробі подорожчали на 23,9% порівняно з жовтнем 2022-го, повідомляв Росстат. На цьому фоні Федеральна антимонопольна служба (ФАС) розіслала торговим мережам лист із пропозицією до березня 2024 добровільно обмежити свої націнки на курячі яйця на рівні до 5%.

З пропозицією погодилася низка ретейлерів, зокрема «Вірний» та «Глобус», які ввели націнки на рівні 5%, а «Абетка смаку» – до 10% для яєць «Окське» категорії С2. ФАС повідомила, що запросила у виробників дані щодо формування цін.

Перевіркою виробників курячих яєць та роздрібних продавців у регіонах зайнялася і Генпрокуратура. 11 грудня влада деяких регіонів РФ обмежила продаж яєць до 20 штук в одні руки на суботніх ярмарках.

Нагадаємо, середня ціна у російських магазинах за десяток курячих яєць зараз становить середньому 160 рублів (50 грн), а деяких російських регіонах торгується понад 200-250 рублів (60-75 грн). Ціна курячого філе вперше зрівнялася із вартістю свинини і становить у середньому 400-470 руб./кг (120-141 грн).