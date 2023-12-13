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Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Азербайджан і Туреччина «врятують» Росію яйцями
Росія імпортуватиме яйця із двох країн
фото із відкритих джерел

Росіяни шоковані зростанням цін на яйця

Відразу дві країни вирішила заробити грошей на Росії та відправити туди партії яєць, доки вартість цього подукту у країні-агресорці б'є рекорди. Перші поставки курячих яєць з Азербайджану до Росії очікуються до кінця тижня, з Туреччини  – найближчим часом. Про це повідомила 13 грудня пресслужба Міністерства сільського господарства РФ, пишуть росЗМІ 

У відомстві очікують, що ціни на яйця стабілізуються у найближчий місяць. Раніше стало відомо, що уряд Росії обнулює ввізне мито на яйця з 1 січня до 30 червня 2024 року. В даний час розмір імпортного мита на харчове яйце становить 15% вартості продукції.

У Мінсільгоспі назвали це рішення оперативним заходом, щоб наситити внутрішній ринок товаром. У зв'язку з перевищенням попиту над пропозицією у листопаді ціни на яйця по Росії збільшилися на 15%.

У жовтні поточного року курячі яйця у роздробі подорожчали на 23,9% порівняно з жовтнем 2022-го, повідомляв Росстат. На цьому фоні Федеральна антимонопольна служба (ФАС) розіслала торговим мережам лист із пропозицією до березня 2024 добровільно обмежити свої націнки на курячі яйця на рівні до 5%.

З  пропозицією погодилася низка ретейлерів, зокрема «Вірний» та «Глобус», які ввели націнки на рівні 5%, а «Абетка смаку»  – до 10% для яєць «Окське» категорії С2. ФАС повідомила, що запросила у виробників дані щодо формування цін.

Перевіркою виробників курячих яєць та роздрібних продавців у регіонах зайнялася і Генпрокуратура. 11 грудня влада деяких регіонів РФ обмежила продаж яєць до 20 штук в одні руки на суботніх ярмарках. 

Нагадаємо, середня ціна у російських магазинах за десяток курячих яєць зараз становить середньому 160 рублів (50 грн), а деяких російських регіонах торгується понад 200-250 рублів (60-75 грн). Ціна курячого філе вперше зрівнялася із вартістю свинини і становить у середньому 400-470 руб./кг (120-141 грн). 

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Теги: Туреччина росія економіка ринок продукти Азербайджан влада росіяни

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