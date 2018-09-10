  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Відомий англійський захисник відмовився переходити в московський «Спартак»

    • Розсилка
    Джон Террі - Відомий англійський захисник відмовився переходити в московський «Спартак»
    Джон Террі

    Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон

    Захисник Джон Террі може не перейти в «Спартак».

    За інформацією Sport24.ru, англієць минулого тижня пройшов медогляд і дав згоду на підписання контракту з московським клубом.

    Однак після повернення до Англії Террі передумав і, швидше за все, відмовиться від переходу.

    Стверджується, що в «Спартаку» ймовірність переходу Террі оцінюють в 10%.

    Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон.

    Раніше повідомлялося, що 37-річний футболіст вже пройшов медичний огляд і підпише контракт зі «Спартаком» за схемою «1+1» і буде заробляти 1,8 млн фунтів на рік.

    Джерело: Tribuna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ