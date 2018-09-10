Відомий англійський захисник відмовився переходити в московський «Спартак»
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Джон Террі
Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон
Захисник Джон Террі може не перейти в «Спартак».
За інформацією Sport24.ru, англієць минулого тижня пройшов медогляд і дав згоду на підписання контракту з московським клубом.
Однак після повернення до Англії Террі передумав і, швидше за все, відмовиться від переходу.
Стверджується, що в «Спартаку» ймовірність переходу Террі оцінюють в 10%.
Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон.
Раніше повідомлялося, що 37-річний футболіст вже пройшов медичний огляд і підпише контракт зі «Спартаком» за схемою «1+1» і буде заробляти 1,8 млн фунтів на рік.
Джерело: Tribuna.com