Відомий англійський захисник відмовився переходити в московський «Спартак»



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Джон Террі

Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон

Захисник Джон Террі може не перейти в «Спартак».

За інформацією Sport24.ru, англієць минулого тижня пройшов медогляд і дав згоду на підписання контракту з московським клубом.

Однак після повернення до Англії Террі передумав і, швидше за все, відмовиться від переходу.

Стверджується, що в «Спартаку» ймовірність переходу Террі оцінюють в 10%.

Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон.

Раніше повідомлялося, що 37-річний футболіст вже пройшов медичний огляд і підпише контракт зі «Спартаком» за схемою «1+1» і буде заробляти 1,8 млн фунтів на рік.

Джерело: Tribuna.com