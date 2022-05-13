Рашисти вбили у Маріуполі чемпіона Європи з боксу

Олексій Купирєв разом з сім’єю переховувався у підвалі багатоповерхівки

У Маріуполі внаслідок обстрілу окупантів загинув чемпіон Європи з боксу серед молоді та суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв

Чемпіон Європи з боксу серед молоді та суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв загинув в оточеному російськими окупантами Маріуполі 8 березня 2022 року. Про це повідомив спортсмен Дмитро Єлісеєв на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оточення російськими військами Маріуполя Олексій Купирєв разом зі сім’єю переховувався у підвалі багатоповерхівки.

Коли боксер підіймався у свою квартиру за необхідними речами, у приміщення влучив ворожий снаряд, який і вбив його.

«Надзвичайно шкода, що так склалась доля. Олексій завжди був відповідальною, принциповою та порядною людиною», – написав Єлісеєв.

Нагадаємо, у Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.