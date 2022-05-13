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    Рашисти вбили у Маріуполі чемпіона Європи з боксу

    Олексій Купирєв разом з сім&rsquo;єю переховувався у підвалі багатоповерхівки - Рашисти вбили у Маріуполі чемпіона Європи з боксу
    Олексій Купирєв разом з сім’єю переховувався у підвалі багатоповерхівки
    фото: Федерація боксу України

    У Маріуполі внаслідок обстрілу окупантів загинув чемпіон Європи з боксу серед молоді та суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв

    Чемпіон Європи з боксу серед молоді та суддя міжнародної категорії Олексій Купирєв загинув в оточеному російськими окупантами Маріуполі 8 березня 2022 року. Про це повідомив спортсмен Дмитро Єлісеєв на своїй сторінці у Facebook.

    За його словами, після повномасштабного вторгнення РФ в Україну та оточення російськими військами Маріуполя Олексій Купирєв разом зі сім’єю переховувався у підвалі багатоповерхівки.

    Коли боксер підіймався у свою квартиру за необхідними речами, у приміщення влучив ворожий снаряд, який і вбив його.

    «Надзвичайно шкода, що так склалась доля. Олексій завжди був відповідальною, принциповою та порядною людиною», – написав Єлісеєв.

    Нагадаємо, у Маріуполі в боях за «Азовсталь» загинув чемпіон Києва з боксу Артем Моша.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти війна вбивство суддя Україна окупація #stoprussia
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    Рашисти вбили у Маріуполі чемпіона Європи з боксу