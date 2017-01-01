Відомий італійський футболіст оголосив про завершення кар'єри та переїзд у Китай

Паоло Каннаваро буде допомагати брату у клубі «Гуанчжоу Евергранд»

Італійський захисник Паоло Каннаваро оголосив про завершення ігрової кар'єри. Окрім того, він заявив, що буде працювати у тренерському штабі брата Фабіо у «Гуанчжоу Евергранд». «Мені непросто залишати «Сасссуоло», адже цей клуб став для мене домом», - сказав він. «Китай? У Гуанчжоу я був двічі, але



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Паоло Каннаваро

Паоло Каннаваро буде допомагати брату у клубі «Гуанчжоу Евергранд»

Італійський захисник Паоло Каннаваро оголосив про завершення ігрової кар'єри.

Окрім того, він заявив, що буде працювати у тренерському штабі брата Фабіо у «Гуанчжоу Евергранд».

«Мені непросто залишати «Сасссуоло», адже цей клуб став для мене домом», - сказав він.

«Китай? У Гуанчжоу я був двічі, але тільки на відпочинку. Тільки останнім часом я готувався до переїзду в Китай, тому що я був надто зосереджений на справах «Сассуоло», щоб досягти успіху тут до останнього дня. Це буде для мене новим досвідом», - додав Паоло.

У «Гуанчжоу», за його словами, він буде технічним помічником Фабіо.

«Я можу тренувати тих, хто буде отримувати менше ігрового часу», - пояснив він.

«Відносини з Фабіо? У своєму житті ми з ним не так часто були разом. Тепер для нас обох це буде перше тривале перебування в одному місці за останні багато років», - цитує Каннаваро Football Italia.

36-річний Паоло провів у цьому сезоні 18 матчів у Серії А за «Сассуоло».

Джерело: ua-football.com