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    Відомий італійський футболіст оголосив про завершення кар'єри та переїзд у Китай

    Паоло Каннаваро буде допомагати брату у клубі «Гуанчжоу Евергранд»
    Італійський захисник Паоло Каннаваро оголосив про завершення ігрової кар'єри. Окрім того, він заявив, що буде працювати у тренерському штабі брата Фабіо у «Гуанчжоу Евергранд». «Мені непросто залишати «Сасссуоло», адже цей клуб став для мене домом», - сказав він. «Китай? У Гуанчжоу я був двічі, але
    • Сьогодні, 10:17
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    Паоло Каннаваро
    Паоло Каннаваро

    Паоло Каннаваро буде допомагати брату у клубі «Гуанчжоу Евергранд»

    Італійський захисник Паоло Каннаваро оголосив про завершення ігрової кар'єри.

    Окрім того, він заявив, що буде працювати у тренерському штабі брата Фабіо у «Гуанчжоу Евергранд».

    «Мені непросто залишати «Сасссуоло», адже цей клуб став для мене домом», - сказав він.

    «Китай? У Гуанчжоу я був двічі, але тільки на відпочинку. Тільки останнім часом я готувався до переїзду в Китай, тому що я був надто зосереджений на справах «Сассуоло», щоб досягти успіху тут до останнього дня. Це буде для мене новим досвідом», - додав Паоло.

    У «Гуанчжоу», за його словами, він буде технічним помічником Фабіо.

    «Я можу тренувати тих, хто буде отримувати менше ігрового часу», - пояснив він.

    «Відносини з Фабіо? У своєму житті ми з ним не так часто були разом. Тепер для нас обох це буде перше тривале перебування в одному місці за останні багато років», - цитує Каннаваро Football Italia.

    36-річний Паоло провів у цьому сезоні 18 матчів у Серії А за «Сассуоло».

    Джерело: ua-football.com

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