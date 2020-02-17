У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар



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Микола Бондар (22.05.1990-15.02.2020)

Попередня причина смерті фігуриста – зупинка серця

Цієї суботи не стало Миколи Бондаря. Відомий спортсмен пішов з життя у віці 29 років. Трагічну новину повідомив блогу forum.skating.com.ua.

Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі.

Після завершення кар’єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).

Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.

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Джерело: Главком СПОРТ