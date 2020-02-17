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    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар

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    Микола Бондар&nbsp;<span>(22.05.1990-15.02.2020)</span> - У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    Микола Бондар (22.05.1990-15.02.2020)

    Попередня причина смерті фігуриста – зупинка серця

    Цієї суботи не стало Миколи Бондаря. Відомий спортсмен пішов з життя у віці 29 років. Трагічну новину повідомив блогу forum.skating.com.ua.

    Микола – бронзовий призер чемпіонату України 2008, учасник юніорського чемпіонату світу 2007/2008 та юніорських Гран-прі.

    Після завершення кар’єри фігурист Бондар працював тренером у Китаї, в місті Сучжоу (знаходиться недалеко від Шанхая).

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    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар
    У Китаї помер відомий український фігурист Микола Бондар

    Нагадаємо, що нині у Китаї – епідемія короновірусу 2019-nCoV, але Сучжоу не знаходиться в епіцентрі поширення небезпечної хвороби, втім у місті ретельно проводять протиепідеміологічні заходи.

     Читайте також: Чемпіонат світу з легкої атлетики відмінили через коронавірус

    Джерело: Главком СПОРТ

    Китай фігурне катання смерть
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