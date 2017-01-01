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    Відомий український тренер працевлаштувався в Азербайджані

    Колишній тренер клубу Раміз Мамедов отримав посаду спортивного директора
    Екс-наставник «Оболоні» і «Кривбасу» Юрій Максимов повернувся до тренерської діяльності. 49-річний фахівець був представлений в якості головного тренера азербайджанського футбольного клубу «Кешля». Контракт розрахований до кінця сезону. Колишній тренер клубу Раміз Мамедов отримав посаду спортивного директора.
    • Сьогодні, 13:22
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    Юрій Максимов. Фото: Sportarena
    Юрій Максимов. Фото: Sportarena

    Колишній тренер клубу Раміз Мамедов отримав посаду спортивного директора

    Екс-наставник «Оболоні» і «Кривбасу» Юрій Максимов повернувся до тренерської діяльності.

    49-річний фахівець був представлений в якості головного тренера азербайджанського футбольного клубу «Кешля».

    Контракт розрахований до кінця сезону.

    Колишній тренер клубу Раміз Мамедов отримав посаду спортивного директора.

    Після 14 турів «Кешля» займає передостанню сходинку в турнірній таблиці місцевого чемпіонату.

    Проте, команда розраховує пробитися в Лігу Європи - для цього потрібно успішно виступити в кубку країни.

    Джерело: Террикон

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