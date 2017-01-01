Відомий український тренер працевлаштувався в Азербайджані
- Сьогодні, 13:22
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Юрій Максимов. Фото: Sportarena
Колишній тренер клубу Раміз Мамедов отримав посаду спортивного директора
Екс-наставник «Оболоні» і «Кривбасу» Юрій Максимов повернувся до тренерської діяльності.
49-річний фахівець був представлений в якості головного тренера азербайджанського футбольного клубу «Кешля».
Контракт розрахований до кінця сезону.
Колишній тренер клубу Раміз Мамедов отримав посаду спортивного директора.
Після 14 турів «Кешля» займає передостанню сходинку в турнірній таблиці місцевого чемпіонату.
Проте, команда розраховує пробитися в Лігу Європи - для цього потрібно успішно виступити в кубку країни.
Джерело: Террикон