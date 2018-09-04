ФК «Львів» підписав контракти відразу з двома футболістами
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Розсилка
Юрій Путраш та Сергій Петров продовжать кар'єру у львівському клубі
Захисник Юрій Путраш і нападник Сергій Петров поповнили склад ФК «Львів».
Про це повідомляє інформаційна служба футбольного клубу «Львів».
Контракт з Петровим підписано за схемою «1+2», а договір з Путрашем діятиме до кінця сезону-2018/19.
Путраш гратиме за «синьо-золотих левів» під номером 44, а Петров – під 7-м.
Юрій народився 29 січня 1990 року в смт. Міжгір’я (Закарпатська обл.). Зріст/вага – 175 см/68 кг. Амплуа – фланговий захисник.
Попередні клуби: «Нива» (Тернопіль), «Оболонь» (Київ), «Таврія» (Сімферополь), «Чорноморець» (Одеса), «Сталь» (Кам’янське), «Олександрія» (Олександрія), «Акжайик» (Казахстан).
Сергій народився 21 травня 1997 року у Луцьку. Зріст/вага – 198 см/86 кг. Амплуа – нападник.
Попередні клуби: «Волинь» (Луцьк), «Зірка» (Кропивницький).