Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)



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Ірина Геращенко демонструє клас українських стрибків у висоту Фото із соцмереж

Ірина Геращенко спортивного гарту через особисте життя не губить

Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виграла змагання стрибунок у висоту на турнірі Galà dei Castelli у швейцарській Беліццоні.

Ірина перемогла з результатом 1,94 метра.

Нагадаємо, що після бронзи на чемпіонаті України в Луцьку Геращенко відгуляла весілля. Правда, від медового місяця наша красуня наразі відмовилася. Не дивно, адже 26 вересня стартує чемпіонат світу в катарській Досі.