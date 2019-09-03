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    Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)

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    Ірина Геращенко демонструє клас українських стрибків у висоту - Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)
    Ірина Геращенко демонструє клас українських стрибків у висоту
    Фото із соцмереж

    Ірина Геращенко спортивного гарту через особисте життя не губить

    Українська легкоатлетка Ірина Геращенко виграла змагання стрибунок у висоту на турнірі Galà dei Castelli у швейцарській Беліццоні.   

    Ірина перемогла з результатом 1,94 метра.

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    Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)
    Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)
    Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)
    Відразу після весілля українська красуня-легкоатлетка виграла змагання в Швейцарії (фото)

    Нагадаємо, що після бронзи на чемпіонаті України в Луцьку Геращенко відгуляла весілля. Правда, від медового місяця наша красуня наразі відмовилася. Не дивно, адже 26 вересня стартує чемпіонат світу в катарській Досі.

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