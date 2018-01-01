Відразу три легіонера не повернулися в розташування «Зірки»

Один з гравців не може повернутися в Україну через проблеми з документами

Захисник Сесе Пепе, півзахисник Арно Гедж і нападник Хішам Ель-Хамдауї досі не повернулися в розташування «Зірки». Пепе проходив перегляд в московському ЦСКА, але отримав травму і контракт з ним не був підписаний. Гедж не може повернутися в Україну через проблеми з документами. Причина відсутності Ель-Хамдауї невідома. Раніше



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Сесе Пепе. Фото: pfc-cska.com

Один з гравців не може повернутися в Україну через проблеми з документами

Захисник Сесе Пепе, півзахисник Арно Гедж і нападник Хішам Ель-Хамдауї досі не повернулися в розташування «Зірки».

Пепе проходив перегляд в московському ЦСКА, але отримав травму і контракт з ним не був підписаний.

Гедж не може повернутися в Україну через проблеми з документами.

Причина відсутності Ель-Хамдауї невідома.

Раніше повідомлялося, що бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки».

Нагадаємо, головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці».

Джерело: sportarena.com