Відразу три легіонера не повернулися в розташування «Зірки»
- Вчора, 22:46
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Сесе Пепе. Фото: pfc-cska.com
Один з гравців не може повернутися в Україну через проблеми з документами
Захисник Сесе Пепе, півзахисник Арно Гедж і нападник Хішам Ель-Хамдауї досі не повернулися в розташування «Зірки».
Пепе проходив перегляд в московському ЦСКА, але отримав травму і контракт з ним не був підписаний.
Гедж не може повернутися в Україну через проблеми з документами.
Причина відсутності Ель-Хамдауї невідома.
Раніше повідомлялося, що бразильський футболіст Бруно Вієйра де Соуза більше не є гравцем кропивницької «Зірки».
Нагадаємо, головний тренер «Зірки» стажується в «Ніцці».
Джерело: sportarena.com