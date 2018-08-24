Вихованець «Динамо» Вадим Червак продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії



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Вадим Червак. Фото ФК «Спарта»

Українець перейде в празький клуб

Вихованець «Динамо» Вадим Червак продовжить кар'єру в чемпіонаті Чехії.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу «Спарта» з Праги.

Команда оголосила про підписання контракту з українцем Вадимом Черваком.

Червак, який виступає на позиції центрального оборонця, поставив підпис під контрактом до 2022 року.

Зазначається, що спершу українець буде виступати за молодіжний склад празького клубу.

До слова, 19-річний футболіст виступав у складі «Динамо» U-19 та Ворскли U-19.