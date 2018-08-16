Вихованець донецького «Шахтаря» перебрався у чемпіонат Білорусі



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Насібулін гратиме за ФК «Мінськ»

Український півзахисник Владислав Насібулін був заявлений за білоруську команду на правах вільного агента.

Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Мінськ».

Владислав Насібулін народився у місті Дебальцеве 6 липня 1989 року.

Вихованець донецького «Шахтаря», виступав за юнацькі команди клубу, потім за «Шахтар-3», за який провів 69 матчів і забив 12 голів.

Влітку 2010 року перейшов у маріупольський «Іллічівець», потім один сезон виступав за «Зірку» (Кропивницький).

Із сезону-2013/14 по -2017/18 виступав за «Полтаву» з однойменного українського міста.