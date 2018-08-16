Вихованець донецького «Шахтаря» перебрався у чемпіонат Білорусі
-
Розсилка
Насібулін гратиме за ФК «Мінськ»
Український півзахисник Владислав Насібулін був заявлений за білоруську команду на правах вільного агента.
Про це повідомляє офіційний сайт футбольного клубу «Мінськ».
Владислав Насібулін народився у місті Дебальцеве 6 липня 1989 року.
Вихованець донецького «Шахтаря», виступав за юнацькі команди клубу, потім за «Шахтар-3», за який провів 69 матчів і забив 12 голів.
Влітку 2010 року перейшов у маріупольський «Іллічівець», потім один сезон виступав за «Зірку» (Кропивницький).
Із сезону-2013/14 по -2017/18 виступав за «Полтаву» з однойменного українського міста.