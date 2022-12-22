Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Виїхав у США і не повернувся: стронгмен порушив закон про виїзд з України під час війни

Юрій Лящук
glavcom.ua
Виїхав у США і не повернувся: стронгмен порушив закон про виїзд з України під час війни
фото з відкритих джерел

Бережник взяв на себе особисті письмові зобов’язання, підписавши заяву, яка містить інформацію про дати виїзду та прибуття в Україну

Федерація стронгмену України повідомила, що спортсмен Денис Бережник порушив закон про виїзд з країни під час війни.

5 листопада 2022 року він відправився у США для участі у календарних міжнародних змаганнях і мав повернутись до 17 листопада, однак залишився на території Штатів.

Перед тим Бережник взяв на себе особисті письмові зобов’язання, підписавши заяву, яка містить інформацію про дати виїзду та прибуття в Україну.

Зазначається, що спортсмен «користуючись довірою товаришів та керівництва федерації, умисно збрехав про плани повернутись, а сам заздалегідь продав своє майно в Хусті».

«Цей ниций вчинок кидає тінь на всіх атлетів федерації та може бути причиною відмов для виїзду спортсменів на майбутні міжнародні старти», – йдеться у заяві ФСУ.

Федерація звернулась до Служби безпеки (СБУ) та Державної прикордонної служби України задля реагування та покарання Бережника.

Раніше півзахисник Денис Костишин перейшов в клуб «Ель-Пасо» з другої ліги США. Футболіст виїхав за допомогою системи «Шлях».

Раніше повідомлялось, що український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.

Також колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.

Читайте також: Оприлюднено звернення Зеленського, яке заборонила показувати ФІФА (відео)
Теги: США війна втеча Україна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Українському гравцю влаштували коридор пошани
Український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією (відео)
16 листопада, 17:55
У висловлюваннях президента ФІФА не зникла проросійська риторика
Шевченко зробив спільний знімок з очільником ФІФА, який дружить з Путіним (фото)
16 грудня, 16:43
Костишин підписав контракт з американським клубом до 2023 року
Син відомого футбольного тренера підписав контракт з клубом США
20 грудня, 14:05

Новини

Виїхав у США і не повернувся: стронгмен порушив закон про виїзд з України під час війни
Виїхав у США і не повернувся: стронгмен порушив закон про виїзд з України під час війни
Бразилія лідирує, Україна – покращила позиції: оновлено рейтинг збірних ФІФА
Бразилія лідирує, Україна – покращила позиції: оновлено рейтинг збірних ФІФА
«Реал» готує трансфер головної зірки Чемпіонату світу
«Реал» готує трансфер головної зірки Чемпіонату світу
Усик та Ф'юрі домовилися вийти в ринг без будь-яких проміжних боїв – промоутер
Усик та Ф'юрі домовилися вийти в ринг без будь-яких проміжних боїв – промоутер
Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів
Світоліна розкритикувала тенісні асоціації через позицію щодо російських спортсменів
Президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову
Президент «Парі Сен Жермен» запросив Ліонеля Мессі на розмову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
61K
Зустріч у Білому домі. Мережа сперечається через взуття Кулеби 
37K
Історичний візит Зеленського до Вашингтона: всі деталі (оновлено)
17K
Зенітно-ракетний комплекс Patriot: чому окупанти так його бояться 
11K
Шойгу каже про новий наступ на Україну: з’явилися деталі
8834
Зустріч Байдена та Зеленського. Соцмережі вибухнули мемами (фото)
8823
Кремль зробив тривожну заяву через поранені сідниці Рогозіна

Новини

Тюмень готується до анексії Білорусі? (документ)
20 грудня, 12:22
У Росії оприлюднили факти підготовки нової хвилі мобілізації
20 грудня, 11:43
300 днів війни: ворог намагається наступати на трьох напрямках
20 грудня, 06:56
Пропаганда працює на повну: топ-5 наративів кремлівських медіа про ЗСУ
19 грудня, 15:11
ЗСУ знищили ворожу радіолокаційну станцію «Зоопарк» – Генштаб
19 грудня, 07:14
ЗСУ завдали потужного удару по кількох базах окупантів на Запоріжжі
18 грудня, 07:05

Прес-релізи

В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
В Україні розпочато серійне виробництво медичних бронежилетів
13 грудня, 18:08
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту