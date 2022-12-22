Виїхав у США і не повернувся: стронгмен порушив закон про виїзд з України під час війни

Бережник взяв на себе особисті письмові зобов’язання, підписавши заяву, яка містить інформацію про дати виїзду та прибуття в Україну

Федерація стронгмену України повідомила, що спортсмен Денис Бережник порушив закон про виїзд з країни під час війни.

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5 листопада 2022 року він відправився у США для участі у календарних міжнародних змаганнях і мав повернутись до 17 листопада, однак залишився на території Штатів.

Перед тим Бережник взяв на себе особисті письмові зобов’язання, підписавши заяву, яка містить інформацію про дати виїзду та прибуття в Україну.

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Зазначається, що спортсмен «користуючись довірою товаришів та керівництва федерації, умисно збрехав про плани повернутись, а сам заздалегідь продав своє майно в Хусті».

«Цей ниций вчинок кидає тінь на всіх атлетів федерації та може бути причиною відмов для виїзду спортсменів на майбутні міжнародні старти», – йдеться у заяві ФСУ.

Федерація звернулась до Служби безпеки (СБУ) та Державної прикордонної служби України задля реагування та покарання Бережника.

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Раніше півзахисник Денис Костишин перейшов в клуб «Ель-Пасо» з другої ліги США. Футболіст виїхав за допомогою системи «Шлях».

Раніше повідомлялось, що український футболіст покинув польський клуб, щоб воювати з Росією.

Також колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко сфотографувався з президентом ФІФА Джанні Інфантіно.