  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Віктор Циганков: «На кожну гру виходжу з бажанням забити»

    • Розсилка
    Віктор Циганков після забитого м'яча. Фото ФК&nbsp;<span>&laquo;Динамо&raquo;</span> - Віктор Циганков: «На кожну гру виходжу з бажанням забити»
    Віктор Циганков після забитого м'яча. Фото ФК «Динамо»

    Капітан «Динамо» назвав матч п'ятого туру складним

    Вінгер «Динамо» Віктор Циганков завив, що матч проти «Олександрії» (1: 0) в 5-му турі чемпіонату України був непростим, але головне - це перемога.

    Про це стало відомо від прес-служба киян.

    Циганков зазначив: «З «Олександрією завжди матчі важкі. Вони здорово грали в обороні і тікали в контратаки. В принципі, нічого нового, але з ними завжди виходить непросто».

    «Вони злагоджено грають в обороні, б'ються один за одного і намагаються забити свої м'ячі на контратаках або після стандартних положень. Повторюся, нічого нового», — додав футболіст.

    — Яке завдання давали вам тренери, коли виходили на заміну?

    «Як завжди: діяти агресивно в атаці, обігравати футболістів суперника, шукати взаємодії з партнерами», — відповів гравець.

    — Забитий м'яч додав вам внутрішньої впевненості і позитивних емоцій?

    Динамівець підтвердив: «Так, я на кожну гру виходжу з бажанням забити і допомогти команді виграти. Сьогодні це вийшло втілити на полі. Думаю, найголовніше - це перемога і три очки».

    — Як знайшли можливість для удару, пройшовши по центру?

    «Беньямін Вербич покотив мені м'яч, я спочатку шукав можливість передачі на Артема Бесєдіна, але побачив, що з ним почав грати захисник, і в той же час помітив вікно для удару по воротах. Вирішив пробити і забив», — прокоментував Циганков.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо»
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ