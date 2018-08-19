Віктор Циганков: «На кожну гру виходжу з бажанням забити»



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Віктор Циганков після забитого м'яча. Фото ФК «Динамо»

Капітан «Динамо» назвав матч п'ятого туру складним

Вінгер «Динамо» Віктор Циганков завив, що матч проти «Олександрії» (1: 0) в 5-му турі чемпіонату України був непростим, але головне - це перемога.

Про це стало відомо від прес-служба киян.

Циганков зазначив: «З «Олександрією завжди матчі важкі. Вони здорово грали в обороні і тікали в контратаки. В принципі, нічого нового, але з ними завжди виходить непросто».

«Вони злагоджено грають в обороні, б'ються один за одного і намагаються забити свої м'ячі на контратаках або після стандартних положень. Повторюся, нічого нового», — додав футболіст.

— Яке завдання давали вам тренери, коли виходили на заміну?

«Як завжди: діяти агресивно в атаці, обігравати футболістів суперника, шукати взаємодії з партнерами», — відповів гравець.

— Забитий м'яч додав вам внутрішньої впевненості і позитивних емоцій?

Динамівець підтвердив: «Так, я на кожну гру виходжу з бажанням забити і допомогти команді виграти. Сьогодні це вийшло втілити на полі. Думаю, найголовніше - це перемога і три очки».

— Як знайшли можливість для удару, пройшовши по центру?

«Беньямін Вербич покотив мені м'яч, я спочатку шукав можливість передачі на Артема Бесєдіна, але побачив, що з ним почав грати захисник, і в той же час помітив вікно для удару по воротах. Вирішив пробити і забив», — прокоментував Циганков.