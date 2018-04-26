Віктор Постол битиметься у Шотландії проти непереможного британця
- 26 Квiтня, 13:27
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Розсилка
У червні суперником українця стане Джош Тейлор
Екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) побореться за статус офіційного претендента на цей титул.
Worldboxingnews з посиланням на Cyclone Promotions рапортує про укладення угоди на поєдинок броварчанина з одним з топ-проспектів сучасності, 27-річним шотландцем Джошем Тейлором (12-0, 11 КО).
Бій відбудеться 23 червня у Глазго (Шотландія).
9 березня у США Постол повинен був оскаржити звання «тимчасового» чемпіона світу WBC у поєдинку з Реджисом Прогрейсом, але отримав травму і був змушений відмовитися від цієї можливості.
У підсумку Віктора замінив Джуліус Індонго, який був знищений Прогрейсом за два раунди.
Тейлор у 2017 році провів чотири переможні поєдинки, поступово підвищуючи рівень опозиції аж до небитого проспекта Охари Дейвіса й екс-чемпіона Мігеля Васкеса, яких він переміг.
У цьому році у нього був запланований бій з екс-чемпіоном у трьох категоріях Умберто Сото, але у підсумку від Джоша перепало Вінстону Кампосу (ТКО 3), оскільки Сото відмовився від вояжу на Туманний альбіон.
Джерело: vringe.com