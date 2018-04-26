  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Віктор Постол битиметься у Шотландії проти непереможного британця

    У червні суперником українця стане Джош Тейлор
    Екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) побореться за статус офіційного претендента на цей титул. Worldboxingnews з посиланням на Cyclone Promotions рапортує про укладення угоди на поєдинок броварчанина з одним з топ-проспектів сучасності, 27-річним шотландцем Джошем Тейлором
    • 26 Квiтня, 13:27
    • Розсилка

    У червні суперником українця стане Джош Тейлор

    Екс-чемпіон світу за версією WBC у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) українець Віктор Постол (29-1, 12 КО) побореться за статус офіційного претендента на цей титул.

    Worldboxingnews з посиланням на Cyclone Promotions рапортує про укладення угоди на поєдинок броварчанина з одним з топ-проспектів сучасності, 27-річним шотландцем Джошем Тейлором (12-0, 11 КО).

    Бій відбудеться 23 червня у Глазго (Шотландія).

    9 березня у США Постол повинен був оскаржити звання «тимчасового» чемпіона світу WBC у поєдинку з Реджисом Прогрейсом, але отримав травму і був змушений відмовитися від цієї можливості.

    У підсумку Віктора замінив Джуліус Індонго, який був знищений Прогрейсом за два раунди.

    Тейлор у 2017 році провів чотири переможні поєдинки, поступово підвищуючи рівень опозиції аж до небитого проспекта Охари Дейвіса й екс-чемпіона Мігеля Васкеса, яких він переміг.

    У цьому році у нього був запланований бій з екс-чемпіоном у трьох категоріях Умберто Сото, але у підсумку від Джоша перепало Вінстону Кампосу (ТКО 3), оскільки Сото відмовився від вояжу на Туманний альбіон.

    Джерело: vringe.com

    бокс Віктор Постол Велика Британія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ