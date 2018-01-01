Віктор Постол зламав палець і не вийде на чемпіонський бій проти Прогрейса

ЗМІ повідомляють, що український боксер не зможе вийти у ринг 9 березня

Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Віктор Постол не зможе вийти у ринг 9 березня на турнірі у Дедвуді (штат Південна Дакота, США) у поєдинку проти Реджиса Прогрейса. Про це повідомляє ESPN. За інформацією джерела, Постол зламав палець і не зможе взяти участь у поєдинку. Як пише «Чемпионат», Прогрейсу практично



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Віктор Постол

ЗМІ повідомляють, що український боксер не зможе вийти у ринг 9 березня

Екс-чемпіон світу у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) Віктор Постол не зможе вийти у ринг 9 березня на турнірі у Дедвуді (штат Південна Дакота, США) у поєдинку проти Реджиса Прогрейса.

Про це повідомляє ESPN.

За інформацією джерела, Постол зламав палець і не зможе взяти участь у поєдинку.

Як пише «Чемпионат», Прогрейсу практично відразу знайшли нового суперника – ним стане екс-чемпіон світу за версіями WBA, IBF, IBO Джуліус Індонго (22-1, 11 КО).

Поєдинок Постола та Прогрейса повинен був стати титульним – саме там повинен був розіграний вакантний тимчасовий пояс за версією WBC, передає klitschko-brothers.com.

Раніше була інформація, що Постол проведе чемпіонський бій у незвичному для боксу місці.

Отож, бій Прогрейс - Індонго прийме готельно-розважальний комплекс Deadwood Mountain Grand в історичному поселенні Дедвуд (штат Південна Дакота) з населенням трохи більше 1000 чоловік (на початок 2010-х).



Це поселення має статус історичного, зберігши автентичну архітектуру часів «золотої лихоманки».

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