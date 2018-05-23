Вімблдон. Світоліна, Цуренко, Козлова і Бондаренко заявлені в основну сітку турніру

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Еліна Світоліна

В основній сітці чоловічого одиночного розряду серед українців лише Олександр Долгополов

Організатори Wimbledon-2018 представили список тенісисток та тенісистів, що заявилися в основну сітку турніру.

У жіночому одиночному розряді попередньо зіграють українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.

У кваліфікації стартують Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Валерія Страхова.

В основній сітці чоловічого одиночного розряду з українців може зіграти тільки Олександр Долгополов, в кваліфікації - Сергій Стаховський.

Вирішили скористатися «захищеним рейтингом» три тенісистки: американка Серена Вільямс, німкеня Лаура Зігемунд і Чжен Сайсай з Китаю.