Вімблдон. Світоліна, Цуренко, Козлова і Бондаренко заявлені в основну сітку турніру
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Еліна Світоліна
В основній сітці чоловічого одиночного розряду серед українців лише Олександр Долгополов
Організатори Wimbledon-2018 представили список тенісисток та тенісистів, що заявилися в основну сітку турніру.
У жіночому одиночному розряді попередньо зіграють українки Еліна Світоліна, Леся Цуренко, Катерина Бондаренко і Катерина Козлова.
У кваліфікації стартують Ангеліна Калініна, Марта Костюк, Даяна Ястремська та Валерія Страхова.
В основній сітці чоловічого одиночного розряду з українців може зіграти тільки Олександр Долгополов, в кваліфікації - Сергій Стаховський.
Вирішили скористатися «захищеним рейтингом» три тенісистки: американка Серена Вільямс, німкеня Лаура Зігемунд і Чжен Сайсай з Китаю.