Винахідник спрею, що зникає, для футболу хоче відсудити у ФІФА $100 млн за свій патент

Гейне Аллеманьє запевняє, що футбольна організація вкрала його продукт

Винахідник хімічного розчину, що зникає, і який використовують під час футбольних матчів, Гейне Аллеманьє має намір стягнути з ФІФА 100 мільйонів доларів. Причина – неправомірне використання цього спрею. На його думку, футбольна організація порушила авторські права, пише New York Times. Зокрема, він сказав: «ФІФА вкрала мою



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Спрей, що зникає. Фото Getty Images

Гейне Аллеманьє запевняє, що футбольна організація вкрала його продукт

Винахідник хімічного розчину, що зникає, і який використовують під час футбольних матчів, Гейне Аллеманьє має намір стягнути з ФІФА 100 мільйонів доларів.

Причина – неправомірне використання цього спрею.

На його думку, футбольна організація порушила авторські права, пише New York Times.

Зокрема, він сказав: «ФІФА вкрала мою ідею; це нечесна гра».

Суд Ріо-де-Жанейро наказав ФІФА припинити використання спрею на будь-якому зі своїх змагань або організація ризикує отримати штраф у розмірі 15 000 доларів за кожну гру.

Якщо ФІФА найближчим часом не виплатить вказану суму, то Аллеманьє планує за допомогою адвокатів подати на організацію до суду.

Спрей, який придумав Аллеманьє, застосовується у спортивних змаганнях, переважно у футболі, щоб намалювати тимчасову лінію з метою забезпечення чесної гри.

Спрей наноситься з аерозольного балону та виглядає як біла пляма або лінія, яка зникає після нетривалого часу.

Зауважимо, що цей спрей використовують і в українській Прем'єр-лізі.