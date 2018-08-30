Винниківський «Рух» розірвав угоди з братами Білими



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Брати Білі. Фото ФК «Рух»

Василь та Іван шукатимуть нові варіанти продовження кар'єри

Після матчу з «Прикарпаттям» керівництво «Руху» разом із тренерським штабом зустрілося з Іваном і Василем Білими.

За підсумками цієї розмови, обидві сторони прийняли рішення щодо розірвання контрактів, інформує офіційний сайт винниківського клубу.

Відтак захисники залишили винниківчан на правах вільних агентів.

Іван Білий приєднався до «Руху» взимку 2017 року, разом із командою виборов путівку до Першої ліги.

За цей час у жовто-чорній футболці провів 40 матчів і відзначився чотирма забитими голами.

Ще один центральний оборонець – Василь Білий – приєднався до команди на початку минулого сезону.

У складі «Руху» зіграв 33 поєдинки та записав до свого активу один влучний удар у ворота суперників.

«Футбольний клуб «Рух» дякує братам Білим за співпрацю та бажає успіхів у подальшій кар’єрі», - йдеться у повідомленні прес-служби клубу.