  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Вірт очолив винниківський «Рух»

    • Розсилка
    Юрій Вірт. Фото: ФК Рух - Вірт очолив винниківський «Рух»
    Юрій Вірт. Фото: ФК Рух

    Деталі контракту не повідомляються

    Екс-головний тренер «Вереса» Юрій Вірт продовжить кар'єру в першоліговому клубі «Рух».

    Асистувати 44-річному фахівцю будуть Олександр Зотов, Андрій Кікоть, Роман Манорик і Юрій Шевчук.

    Деталі контракту не повідомляються.

    Клуб з Винників після дев'яти зіграних матчів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці першої ліги.

    У липні 2012-го року Юрій Вірт у віці 38-ми років завершив ігрову кар'єру та перейшов на тренерську роботу в «Металург», ставши наставником воротарів юнацької команди, а незабаром і тренером молодіжного складу, де допомагав Сергієві Шищенку, і пропрацював до 2015-го року, після чого перейшов на посаду тренера в основну команду «Сталі» (Кам'янське).

    6-го червня 2017-го року офіційно оголосили про призначення Юрія Вірта головним тренером рівненського «Вереса», де він пробув до кінця минулого року.

    Юрія Вірта називають одним із найперспективнішим тренером нової плеяди, і саме перед ним поставлене завдання вивезти з кризи винниківську команду.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ