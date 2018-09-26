Вірт очолив винниківський «Рух»
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Деталі контракту не повідомляються
Екс-головний тренер «Вереса» Юрій Вірт продовжить кар'єру в першоліговому клубі «Рух».
Асистувати 44-річному фахівцю будуть Олександр Зотов, Андрій Кікоть, Роман Манорик і Юрій Шевчук.
Деталі контракту не повідомляються.
Клуб з Винників після дев'яти зіграних матчів йде на передостанньому місці в турнірній таблиці першої ліги.
У липні 2012-го року Юрій Вірт у віці 38-ми років завершив ігрову кар'єру та перейшов на тренерську роботу в «Металург», ставши наставником воротарів юнацької команди, а незабаром і тренером молодіжного складу, де допомагав Сергієві Шищенку, і пропрацював до 2015-го року, після чого перейшов на посаду тренера в основну команду «Сталі» (Кам'янське).
6-го червня 2017-го року офіційно оголосили про призначення Юрія Вірта головним тренером рівненського «Вереса», де він пробув до кінця минулого року.
Юрія Вірта називають одним із найперспективнішим тренером нової плеяди, і саме перед ним поставлене завдання вивезти з кризи винниківську команду.