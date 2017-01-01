  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Віталій Кличко включений до Міжнародної зали боксерської слави

    Офіційна церемонія «посвячення», за даними ЗМІ, відбудеться 10 червня 2018 року
    «Вічний» чемпіон світу за версією WBC, легендарний український боксер Віталій Кличко введений в Міжнародний зал боксерської слави. Чинний мер Києва разом з Еріком Моралесом і Рональдом Райтом переміг в голосуванні «Сучасна категорія» - останній поєдинок боксерів повинен був відбутися не раніше 1989 року. Кожен з учасників
    • Сьогодні, 21:38
    • Розсилка
    Віталій Кличко
    Віталій Кличко

    Офіційна церемонія «посвячення», за даними ЗМІ, відбудеться 10 червня 2018 року

    «Вічний» чемпіон світу за версією WBC, легендарний український боксер Віталій Кличко введений в Міжнародний зал боксерської слави.

    Чинний мер Києва разом з Еріком Моралесом і Рональдом Райтом переміг в голосуванні «Сучасна категорія» - останній поєдинок боксерів повинен був відбутися не раніше 1989 року.

    Кожен з учасників голосування міг вписати імена п'ятьох боксерів, але переможців було тільки троє. Віталій Кличко, Ерік Моралес і Рональд Райт випередили зокрема таких відомих боксерів як Ріккі Хаттон і Іван Кальдерон.

    Причому, всі три номінанти виграли в перший рік їх участі в голосуванні.

    Офіційна церемонія «посвячення», за даними ЗМІ, відбудеться 10 червня 2018 року в Канасоті.

    Джерело: klitschko-brothers.com

    Віталій Кличко бокс мер
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ