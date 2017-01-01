Віталій Кличко включений до Міжнародної зали боксерської слави
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Офіційна церемонія «посвячення», за даними ЗМІ, відбудеться 10 червня 2018 року
«Вічний» чемпіон світу за версією WBC, легендарний український боксер Віталій Кличко введений в Міжнародний зал боксерської слави.
Чинний мер Києва разом з Еріком Моралесом і Рональдом Райтом переміг в голосуванні «Сучасна категорія» - останній поєдинок боксерів повинен був відбутися не раніше 1989 року.
Кожен з учасників голосування міг вписати імена п'ятьох боксерів, але переможців було тільки троє. Віталій Кличко, Ерік Моралес і Рональд Райт випередили зокрема таких відомих боксерів як Ріккі Хаттон і Іван Кальдерон.
Причому, всі три номінанти виграли в перший рік їх участі в голосуванні.
Офіційна церемонія «посвячення», за даними ЗМІ, відбудеться 10 червня 2018 року в Канасоті.
Джерело: klitschko-brothers.com