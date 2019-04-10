Віталій Кличко: Володимир, можливо, подумає про повернення в ринг



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Володимир Кличко The Denver Post

За словами старшого брата, переконати молодшого може сума гонорару в $100 млн

Колишній чемпіон світу, міський голова Києва Віталій Кличко розповів, за яких умов його молодший брат Володимир може повернутися в ринг.

«Коли стало відомо, що DAZN запропонувала 40 мільйонів доларів, щоб повернутися, я подзвонив йому і запитав, що відбувається. Він сказав: «Ця пропозиція мене не особливо цікавить». Коли через кілька тижнів вже говорили про 80 мільйонів, я знову зателефонував і запитав: «Яка ситуація зараз?» Він сказав: «Це не та пропозиція, яка змінить мою думку, можливо, я почну думати про це за 100 мільйонів», - передає слова Віталія німецьке видання Abendzeitung.

Старший брат запевнив, що підтримає будь-яке рішення Володимира.

«Володимир виглядає дуже підтягнутим. Він виглядає навіть краще, ніж коли був боксером. Він тренується щодня», - додав Кличко-старший.

Нагадаємо, наразі 43-річний Володимир Кличко оголосив про завершення професіональної кар’єри на початку серпня 2017 року після квітневої поразки від британця Ентоні Джошуа.