  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Визначено час та місце проведення матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019

    • Розсилка
    Визначено час та місце проведення матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019

    Базова дата матчів - 22 серпня

    Стали відомі дати та час проведення поєдинків другого попереднього етапу Кубку України.

    Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.

    Кубок України з футболу

    Другий попередній етап

    22.08.2018

    «Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)

    Вінниця. Центральний міський стадіон

    «Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)

    Сумська обл., смт Миколаївка. Стадіон «Вікторія»

    «ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)

    Черкаська обл., с. Лебедин. «ЛНЗ-Арена»

    «Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)

    Закарпатська обл., с.Минай. Стадіон «Минай»

    «Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)

    Черкаська обл, с.Білозір’я. Стадіон «Зоря»

    «Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)

    Калуш. Стадіон «Хімік»

    «Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)

    Херсонська область, м.Берислав. стадіон «Машинобудівник»

    «Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)

    Кременчук. Стадіон «Кремінь ім. О.М.Бабаєва

    «Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)

    Одеська обл., с. Зоря. Стадіон ім. Б.Я.Тропанця

    «Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)

    Херсон. Стадіон «Кристал»

    Матчі відбудуться о 17:00

    «Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків)

    Суми. Стадіон «Ювілейний»

    Матч відбудеться о 18:00

    «Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)

    Харків. Стадіон «Металіст»

    «Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)

    Кіровоградська обл., смт Петрове. Стадіон «Інгулець»

    «Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)

    Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена» або УТБ ФК «Металург» (залежно від результатів виступу ФК «Зоря» у Лізі Європи)

    Матчі відбудуться о 19:00

    НОВИНИ ФУТБОЛУ чемпіонат України Кубок України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ