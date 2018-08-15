Визначено час та місце проведення матчів другого попереднього етапу розіграшу Кубка України-2018/2019
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Базова дата матчів - 22 серпня
Стали відомі дати та час проведення поєдинків другого попереднього етапу Кубку України.
Про це повідомляє прес-служба Федерації футболу України.
Кубок України з футболу
Другий попередній етап
22.08.2018
«Нива» (Вінниця) — «Гірник-Спорт» (Горішні Плавні)
Вінниця. Центральний міський стадіон
«Вікторія» (Миколаївка) — «Мир» (Горностаївка)
Сумська обл., смт Миколаївка. Стадіон «Вікторія»
«ЛНЗ-Лебедин» (Лебедин) — «Гірник» (Кривий Ріг)
Черкаська обл., с. Лебедин. «ЛНЗ-Арена»
«Минай» (Ужгород) — «Прикарпаття» (Івано-Франківськ)
Закарпатська обл., с.Минай. Стадіон «Минай»
«Черкащина-Академія» (Білозір'я) — «Рух» (Винники)
Черкаська обл, с.Білозір’я. Стадіон «Зоря»
«Калуш» (Калуш) — «Авангард» (Краматорськ)
Калуш. Стадіон «Хімік»
«Таврія-Сімферополь» — «Волинь» (Луцьк)
Херсонська область, м.Берислав. стадіон «Машинобудівник»
«Кремінь» (Кременчук) — «Зірка» (Кропивницький)
Кременчук. Стадіон «Кремінь ім. О.М.Бабаєва
«Балкани» (Зоря) — «Миколаїв» (Миколаїв)
Одеська обл., с. Зоря. Стадіон ім. Б.Я.Тропанця
«Кристал» (Херсон) — «Агробізнес» (Волочиськ)
Херсон. Стадіон «Кристал»
Матчі відбудуться о 17:00
«Суми» (Суми) — «Кобра» (Харків)
Суми. Стадіон «Ювілейний»
Матч відбудеться о 18:00
«Металіст 1925» (Харків) — «Оболонь-Бровар» (Київ)
Харків. Стадіон «Металіст»
«Інгулець» (Петрове) — «Колос» (Ковалівка)
Кіровоградська обл., смт Петрове. Стадіон «Інгулець»
«Металург» (Запоріжжя) — «Дніпро-1» (Дніпро)
Запоріжжя. Стадіон «Славутич-Арена» або УТБ ФК «Металург» (залежно від результатів виступу ФК «Зоря» у Лізі Європи)
Матчі відбудуться о 19:00