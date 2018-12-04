Визначено збірну та MVP тижня у жіночій Суперлізі з баскетболу



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Найкращою гравчинею тижня визнали Тетяну Гаврильчик

ФБУ визначила найкращих гравців тижня (30 листопада - 2 грудня) у чемпіонаті України серед команд жіночої Суперліги.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації баскетболу України.

Цього разу жодній з команд не вдалося делегувати до символічної збірної одразу кількох своїх представників.

А MVP ігрового тижня у чемпіонаті визнано Тетяну Гаврильчик з Рівного. Вона дуже ефективно зіграла проти «Чайки» (26 очок, 18 підбирань, 1 передача, РЕ 35) і «Козачки» (12 очок, 13 підбирань, 2 блок-шоти, РЕ 20).

Символічна збірна тижня жіночої Суперліги:

MVP – Гаврильчик Тетяна («Рівне»-ОШВСМ); 19 очок, 15,5 підбирань, 0,5 передач, 1 блок-шот.

Захисник – Бондар Наталя («ІнтерХім»); 20 о, 10 пд, 6 пр, 1 бш.

Атакувальний захисник – Цекова Ірина («Чайка»); 27 о, 5,5 пд, 4 пр, 1 бш.

Легкий форвард – Ольховик Анна («Київ-Баскет»); 14 о, 7 пд, 9 пр.

Важкий форвард – Кійс Андреона («Динамо»); 21 о, 14 пд, 10 пр, 2 бш.

Центрова – Жмурко Ірина («Вінниця»); 15,5 о, 6 пд, 4.5 пр, 1бш.