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    Визначились усі чвертьфіналісти 1/4 фіналу Кубку України з гандболу

    Боротьбу за тиутл продовжують вісім колективів
    У чоловічому Кубку України з гандболу запорізький ЗТР в 1/8 фіналу очікувано переміг представника Вищої ліги УДХТУ (30:16) і став останнім учасником чвертьфінального етапу. Пари 1/4 фіналу були сформовані за результатами жеребкування, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Чинний володар Кубку «Мотор» за вихід до Фіналу
    • Вчора, 19:48
    • Розсилка
    Фото &laquo;Вся власть&raquo;
    Фото «Вся власть»

    Боротьбу за тиутл продовжують вісім колективів

    У чоловічому Кубку України з гандболу запорізький ЗТР в 1/8 фіналу очікувано переміг представника Вищої ліги УДХТУ (30:16) і став останнім учасником чвертьфінального етапу.

    Пари 1/4 фіналу були сформовані за результатами жеребкування, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.

    Чинний володар Кубку «Мотор» за вихід до Фіналу чотирьох гратиме проти чемпіона Першої ліги-2017/18 ужгородського «Закарпаття».

    Протистояння 1/4 фіналу складатимуться з двох матчів.

    Кубок України з гандболу

    Чоловіки

    1/4 фіналу

    «Закарпаття» (Ужгород) - «Мотор» (Запоріжжя)
    «Буковина» (Герца) - «Донбас» (Донецька область)
    «ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) - ГК «Одеса»
    «ЗТР-Буревісник» - «ЗТР» (Запоріжжя)

    Перші матчі 1/4 фіналу  пройдуть 2 травня, повторні – 8 травня.

    Результати 1/8 фіналу

    «Закарпаття» (Ужгород) - КДЮСШ-ЛДУФК (Львів) - 28:22
    ДЮСШ-3 (Запоріжжя) - ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) - 28:41
    СумДУ (Суми) - «Донбас» (Донецька обл.) - 24:39
    «Динамо-Полтава» - «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя) - 16:38
    «Енергетик»-НАЕК (Нетішин) - «Мотор» (Запоріжжя) - 14:35
    «Буковина» (Герца) - «ЦСКА-Київ» (Київ) - 10:0
    ГК «Одеса» - «Портовик» (Южне) - 10:0

    Кубок України жеребкування Гандбол
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