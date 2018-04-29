Визначились усі чвертьфіналісти 1/4 фіналу Кубку України з гандболу

Боротьбу за тиутл продовжують вісім колективів

У чоловічому Кубку України з гандболу запорізький ЗТР в 1/8 фіналу очікувано переміг представника Вищої ліги УДХТУ (30:16) і став останнім учасником чвертьфінального етапу. Пари 1/4 фіналу були сформовані за результатами жеребкування, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України. Чинний володар Кубку «Мотор» за вихід до Фіналу