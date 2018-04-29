Визначились усі чвертьфіналісти 1/4 фіналу Кубку України з гандболу
- Вчора, 19:48
-
Розсилка
Боротьбу за тиутл продовжують вісім колективів
У чоловічому Кубку України з гандболу запорізький ЗТР в 1/8 фіналу очікувано переміг представника Вищої ліги УДХТУ (30:16) і став останнім учасником чвертьфінального етапу.
Пари 1/4 фіналу були сформовані за результатами жеребкування, інформує офіційний сайт Федерації гандболу України.
Чинний володар Кубку «Мотор» за вихід до Фіналу чотирьох гратиме проти чемпіона Першої ліги-2017/18 ужгородського «Закарпаття».
Протистояння 1/4 фіналу складатимуться з двох матчів.
Кубок України з гандболу
Чоловіки
1/4 фіналу
«Закарпаття» (Ужгород) - «Мотор» (Запоріжжя)
«Буковина» (Герца) - «Донбас» (Донецька область)
«ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) - ГК «Одеса»
«ЗТР-Буревісник» - «ЗТР» (Запоріжжя)
Перші матчі 1/4 фіналу пройдуть 2 травня, повторні – 8 травня.
Результати 1/8 фіналу
«Закарпаття» (Ужгород) - КДЮСШ-ЛДУФК (Львів) - 28:22
ДЮСШ-3 (Запоріжжя) - ЗНТУ-ЗАБ (Запоріжжя) - 28:41
СумДУ (Суми) - «Донбас» (Донецька обл.) - 24:39
«Динамо-Полтава» - «ЗТР-Буревісник» (Запоріжжя) - 16:38
«Енергетик»-НАЕК (Нетішин) - «Мотор» (Запоріжжя) - 14:35
«Буковина» (Герца) - «ЦСКА-Київ» (Київ) - 10:0
ГК «Одеса» - «Портовик» (Южне) - 10:0