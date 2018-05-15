Визначилися чемпіони України 2018 року зі спортивного боулінгу
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Переможцями стали Олександр Нечипаєв та Ольга Покотило
У Черкасах відбувся сьомий, заключний етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу 2017-2018 років.
Про це повідомляє Всеукраїнська федерація спортивного боулінгу.
Переможцями та призерами фінального етапу стали:
У чоловічому заліку:
1. Яцко Данило, Черкаси;
2. Сєлін Микола, Харків;
3. Гаращенко Станіслав, Черкаси та Шовкун Андрій, Київ.
Найкращий результат - Сєлін Микола – 289.
У жіночому заліку:
1. Щербініна Наталія, Черкаси;
2. Комарова Ніка, Київ;
3. Ковальчук Катерина, Полтава та Левчук Олександра, Київ.
Найкращий результат - Щербініна Наталія – 256.
За результатами всіх етапів переможцями ХVІІІ чемпіонату України стали Олександр Нечипаєв (Київ) та Ольга Покотило (Київ).
Срібні призери чемпіонату: Первухін Данило (Київ) і Щербініна Наталія (Черкаси).
Бронзові призери: Сєлін Микола (Харків) і Комарова Ніка (Київ).