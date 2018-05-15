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    Визначилися чемпіони України 2018 року зі спортивного боулінгу

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    Переможцями стали Олександр Нечипаєв та Ольга Покотило

    У Черкасах відбувся сьомий, заключний етап чемпіонату України зі спортивного боулінгу 2017-2018 років.

    Про це повідомляє Всеукраїнська федерація спортивного боулінгу.

    Переможцями та призерами фінального етапу стали:

    У чоловічому заліку:
    1. Яцко Данило, Черкаси;
    2. Сєлін Микола, Харків;
    3. Гаращенко Станіслав, Черкаси та Шовкун Андрій, Київ.

    Найкращий результат - Сєлін Микола – 289.

    У жіночому заліку:

    1. Щербініна Наталія, Черкаси;
    2. Комарова Ніка, Київ;
    3. Ковальчук Катерина, Полтава та Левчук Олександра, Київ.

    Найкращий результат - Щербініна Наталія – 256.

    За результатами всіх етапів переможцями ХVІІІ чемпіонату України стали Олександр Нечипаєв (Київ) та Ольга Покотило (Київ).

    Срібні призери чемпіонату: Первухін Данило (Київ) і Щербініна Наталія (Черкаси).

    Бронзові призери: Сєлін Микола (Харків) і Комарова Ніка (Київ).

    спорт Черкаси чемпіонат України
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