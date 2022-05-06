Визначилися фіналісти Ліги Європи та Ліги чемпіонів

Завершилися матчі-відповіді півфіналів Ліги Європи та Ліги чемпіонів

За результатами матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2021/22 стали відомі клуби, які зіграють у фіналі турніру.

Володар трофею визначиться у протистоянні між командами «Айнтрахт» та «Рейнджерс».

Для обох колективів це не перший фінал у їхній історії. У далекому 1980-му році «Айнтрахт» вже завойовував цей титул, який тоді називався кубком УЄФА. «Рейнджерс» ж брав срібло у 2008-му.

У півфіналах команда з Франкфурта вибила лондонський «Вест Гем», а шотландці лишили позаду «РБ Лейпциг».

Фінальний матч Ліги Європи-2021/22 відбудеться 18 травня у Севільї (Іспанія).

Також за результатами матчів-відповідей 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2021/22 стали відомі клуби, які зіграють у фіналі турніру.

Володар трофею визначиться у протистоянні між командами «Ліверпуль» та мадридський «Реал».

У півфіналах «червоні» вибили іспанський «Вільярреал», а «вершкові» лишили позаду «Манчестер Сіті».

Фінальний матч Ліги чемпіонів-2021/22 відбудеться 28 травня у Парижі (Франція).

Нагадаємо, після початку повномасштабної російсько-української війни спортсмени Росії та союзної їй Білорусі були відсторонені від міжнародних змагань у багатьох видах спорту.

Також Росія почала втрачати престижні міжнародні змагання. Так, 29 квітня Міжнародна федерація університетського спорту відібрала у Росії студентський аналог Олімпійських ігор, Універсіаду-2023, яка уже була запланована до проведення у російському Єкатеринбурзі.

А 2 травня потужного удару по російському футболу завдала Спілка європейських футбольних асоціацій. Усі російські футбольні збірні та клуби рішенням виконкому цієї організації були відсторонені від міжнародних змагань як мінімум на сезон 2022/23.

Також були анульовані заявки РФ на проведення чемпіонатів Європи з футболу 2028 та 2032 років.