Визначилися переможці фіналу Кубка України з ушу

В змаганнях взяли участь близько 400 учасників різних вікових категорій

Цими днями у львівському Палаці спорту «Галичина» відбулися основні завершальні змагання українського ушу - Кубок України 2017 року. В змаганнях взяли участь близько 400 учасників різних вікових категорій з 11 регіонів України : а саме збірні Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської,



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Ушуїст

В змаганнях взяли участь близько 400 учасників різних вікових категорій

Цими днями у львівському Палаці спорту «Галичина» відбулися основні завершальні змагання українського ушу - Кубок України 2017 року.

В змаганнях взяли участь близько 400 учасників різних вікових категорій з 11 регіонів України : а саме збірні Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Київської, Львівської, Одеської, Рівненської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької областей та міста Києва, а також гості змагань - команда з Білорусі.

Організаторами змагань виступили: Міністерство молоді та спорту України, національна федерація ушу, управління фізичної культури та спорту Львівської облдержадміністрації та федерація ушу Львівської області. Про це повідомляє sport-oda.lviv.ua.

За підсумками цікавих виступів місця командного заліку розподілилися таким чином: перше місце посіла команда Запорізької області, на другий щабель піднялася збірна Київщини, третіми фінішували представники Харківської області.

Збірна команда господарів - Львівської області у складі 33 учасників виборола п’яте командне місце.